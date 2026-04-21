Parlamentul European, sub presiune: ar putea să renunțe la deplasarea lunară la Strasbourg din cauza crizei energetice

Un val tot mai puternic de nemulțumire traversează Parlamentul European, unde eurodeputați din spectrul politic larg cer renunțarea temporară la deplasările lunare către Strasbourg, conform Politico.

Motivul principal îl reprezintă costurile energetice tot mai ridicate, dar și mesajul contradictoriu transmis cetățenilor europeni, în condițiile în care aceștia sunt îndemnați să economisească energie.

Apel comun din partea stângii și dreptei europene

Potrivit unor documente obținute de presa internațională, membri ai grupului „Stânga” și ai grupului „Conservatorii și Reformiștii Europeni” (ECR) au transmis scrisori oficiale către președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, solicitând suspendarea deplasărilor lunare la Strasbourg.

Inițiativa este susținută inclusiv de eurodeputata olandeză Anja Hazekamp, care a subliniat necesitatea ca instituțiile europene să fie coerente cu propriile recomandări. În scrisoarea datată 17 aprilie, aceasta arată că, în contextul în care statele membre și cetățenii sunt încurajați să reducă consumul energetic, instituțiile UE ar trebui să ofere un exemplu concret.

„Atunci când Uniunea le cere cetățenilor să reducă cheltuielile, Parlamentul nu poate face excepție”, se arată în document.

Costuri uriașe și impact climatic

Deplasarea lunară a aproximativ 4.000 de eurodeputați și membri ai personalului între Bruxelles și Strasbourg este criticată de ani de zile. Conform unui raport publicat de Curtea de Conturi Europeană în 2014, aceste mutări generează costuri anuale de peste 113,8 milioane de euro.

Pe lângă impactul financiar, ecologiștii avertizează asupra amprentei de carbon semnificative generate de ceea ce a fost numit frecvent „marele transfer” instituțional. În contextul actual, aceste argumente revin în prim-plan, amplificate de criza energetică globală.

Context geopolitic tensionat și efecte asupra energiei

Apelurile eurodeputaților vin într-un moment de instabilitate internațională, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, în special tensiunile dintre Statele Unite ale Americii, Israel și Iran. Analiștii avertizează că o eventuală blocare a Strâmtorii Hormuz ar putea duce la o criză energetică globală.

Deja, efectele sunt vizibile: creșterea prețurilor la combustibili și deficitul de kerosen pentru aviație. Prețul petrolului a depășit pragul de 100 de dolari pe baril, ceea ce amplifică presiunea asupra bugetelor publice și private.

Precedente: pandemie și criza din Ucraina

Nu este pentru prima dată când eurodeputații cer suspendarea sesiunilor de la Strasbourg. În timpul pandemiei de COVID-19, ședințele au fost mutate la Bruxelles, în baza unei decizii luate de fostul președinte al Parlamentului, David Sassoli, care a invocat forța majoră.

De asemenea, în 2022, pe fondul crizei energetice generate de Invazia Rusiei în Ucraina din 2022, un grup de eurodeputați a cerut măsuri similare. Cu toate acestea, după o pauză de 15 luni, sesiunile de la Strasbourg au fost reluate, în mare parte sub presiunea autorităților franceze, care apără statutul orașului ca sediu oficial al Parlamentului.

Decizia, în mâinile conducerii Parlamentului

În prezent, o nouă sesiune plenară este programată să aibă loc la Strasbourg chiar săptămâna viitoare, ceea ce pune presiune suplimentară asupra conducerii instituției. Eurodeputații din ECR au cerut acțiuni „decisive și imediate”, subliniind că deplasările „nu pot fi reconciliate” cu mesajele transmise cetățenilor europeni.

Rămâne de văzut dacă Roberta Metsola va opta pentru o soluție temporară, similară celei din pandemie, sau dacă va menține actualul sistem dual, în ciuda criticilor tot mai intense.

Disputa privind deplasările lunare ale Parlamentului European reflectă o tensiune mai largă între tradiție și realitățile economice actuale. Într-un context marcat de crize energetice și presiuni bugetare, apelurile pentru schimbare devin tot mai greu de ignorat, iar decizia care va urma ar putea avea implicații importante pentru modul de funcționare al instituțiilor europene.