"Bulgaria Progresistă", coaliţie de trei partide condusă de fostul preşedinte Rumen Radev, a fost creditată cu un avans semnificativ în alegerile parlamentare anticipate de duminică, potrivit sondajului la ieşirea de la urne realizat de Alpha Research, cu sediul în Sofia, transmite Reuters.

Sondajul a arătat că "Bulgaria Progresistă" a obţinut 37,5%, cu mult înaintea partidului GERB condus de fostul prim-ministru Boiko Borisov, care se află pe locul al doilea, cu 16,2%.

Radev, un fost pilot de vânătoare eurosceptic care se opune sprijinului militar acordat efortului de război al Ucrainei împotriva Moscovei, a demisionat din funcţia de preşedinte în ianuarie pentru a candida la alegeri, convocate după ce protestele de masă au forţat demisia guvernului anterior în decembrie.

A fost al optulea scrutin în cinci ani în ţara cu aproximativ 6,5 milioane de locuitori, unde alegătorii sunt sătui de repetatele alegeri anticipate şi de un grup restrâns de politicieni veterani consideraţi pe scară largă corupţi, scrie Reuters.

Prezența la vot la alegerile parlamentare anticipate din Bulgaria a continuat să crească constant pe parcursul zilei. Până la ora 13:30, participarea ajunsese la 22,7%, conform datelor sociologice de la Market LINKS, raportate de bTV. O jumătate de oră mai târziu, prezența la vot a crescut la 25,9% până la ora 14:00, conform datelor sondajelor de la ieșirea de la urne de la Trend citate de Novinite.

Cifrele indică o creștere bruscă a implicării alegătorilor în comparație cu alegerile anterioare. În aceeași etapă a zilei alegerilor din 2024, mai puțin de 20% dintre alegătorii eligibili își exprimaseră votul. Sociologii sugerează că mobilizarea puternică de astăzi la începutul săptămânii s-ar putea traduce într-o prezență generală record, care ar putea depăși pragul de 50% până la sfârșitul zilei.

Peste 6,6 milioane de cetățeni bulgari sunt eligibili să voteze în alegerile pentru a 52-a Adunare Națională. Secțiile de votare din întreaga țară s-au deschis la ora 7:00 și sunt programate să se închidă la ora 20:00. Comisia Electorală Centrală le-a reamintit alegătorilor că, dacă rămân cozi la secțiile de votare, votul poate fi prelungit legal până la ora 21:00.

Aproape 12.000 de secții de votare funcționează la nivel național. În 9.354 dintre acestea, alegătorii au opțiunea de a vota fie prin intermediul unei mașini de vot, fie folosind un buletin de vot tradițional, pe hârtie.

Un total de 4.786 de candidați concurează pentru cele 240 de locuri din parlamentul Bulgariei. Aceștia au fost nominalizați de 24 de formațiuni politice, inclusiv 14 partide și 10 coaliții. Primele rezultate proiectate, împreună cu reacțiile inițiale de la sediul partidului, sunt așteptate imediat după încheierea zilei alegerilor.

Alegerile parlamentare anticipate au loc ca urmare a demisiei premierului Rosen Jeliazkov de pe 11 decembrie 2025 și a demisiei lui Rumen Radev din funcția de președinte al Bulgariei pe 19 ianuarie 2026. Potrivit Novinite, pentru observatorii occidentali, „Radev este următorul Orban”, deoarece a pus la îndoială ajutorul militar acordat Ucrainei și a denunțat acordul de securitate semnat de guvernul interimar al Bulgariei cu Kievul.