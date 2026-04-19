Un nou „Orban” la sud de România? Ce scrie presa internațională despre alegerile de azi din Bulgaria, cea mai săracă țară din UE și cine e favoritul Rumen Radev

Bulgaria a devenit aproape neguvernabilă, având șapte prim-miniștri din 2021 până în prezent, niciunul nereușind să își ducă mandatul la bun sfârșit. Alegerile parlamentare din acest weekend reprezintă al optulea scrutin în ultimii cinci ani, o statistică ce subliniază fragmentarea profundă a societății și a clasei politice bulgare.

Ascensiunea lui Rumen Radev și Mișcarea „Bulgaria Progresistă”. Radev e fost președinte și fost pilot de MiG-29

General (r.) și șef al forțelor aeriene, Rumen Radev, încearcă să capitalizeze acest vid de putere prin noua sa formațiune politică, „Bulgaria Progresistă”.

Radev și-a construit o imagine de salvator al națiunii, folosindu-și trecutul de pilot de vânătoare pe MiG-29 pentru a proiecta o aură de forță și patriotism, scriu cei de la Politico. Mesajul său central este lupta împotriva „statului mafiot” și a oligarhiei care controlează instituțiile țării, o temă care l-a consacrat ca cel mai popular politician încă din timpul protestelor masive din 2020. Cu toate acestea, sondajele Politico îl plasează cu 31% din voturi, un scor insuficient pentru a guverna singur, ceea ce îl duce în fața aceluiași impas al coalițiilor fragile din cauza căruia au picat și guvernele precedente.

Un aspect critic al candidaturii lui Radev este ambiguitatea sa. El evită poziționările clare pe spectrul politic, încercând să atragă alegători atât de stânga, cât și de dreapta prin mesaje vagi. Totuși, trecutul și declarațiile sale recente îngrijorează Bruxelles-ul.

Un fel de Viktor Orban, la sudul României?

Radev este cunoscut pentru retorica sa pro-rusă, opunându-se ajutorului militar pentru Ucraina și susținând necesitatea importului de petrol rusesc ieftin. Mai mult, el s-a arătat sceptic față de aderarea Bulgariei la zona euro în acest an. Criticii săi, precum liderul centrist Assen Vassilev, se întreabă dacă Radev dorește o Bulgarie puternică în Europa sau dacă va transforma țara într-un „cal troian” al Kremlinului, urmând modelul iliberal al lui Viktor Orbán.

Dacă va câștiga, Radev va trebui să negocieze cu partide precum „Continuăm Schimbarea”, care sunt ferm pro-occidentale, ceea ce va crea tensiuni majore în privința politicii externe.

Analiștii avertizează că rolul de prim-ministru este fundamental diferit de cel de președinte; necesită abilități de negociere și compromis pe care Radev nu le-a demonstrat încă în arena politică executivă.

Există un risc real ca, în cazul unui eșec în formarea guvernului, aura sa de lider providențial să dispară rapid, lăsând Bulgaria într-un blocaj și mai adânc.

În esență, victoria lui Radev ar putea reprezenta fie începutul unei curățenii instituționale, fie o pivotare periculoasă spre sfera de influență a Moscovei, într-un moment extrem de tensionat în regiunea Mării Negre, situație generată de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, conchide Politico.