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DCNews Stiri Vizită surpriză a unui înalt oficial militar al SUA în Venezuela: Dan Caine, discuții în era post-Maduro

Vizită surpriză a unui înalt oficial militar al SUA în Venezuela: Dan Caine, discuții în era post-Maduro

Autor: Tiberiu Vasile
Data publicării: 04 Iun 2026
venezuela nicolas maduro Dictatorul Nicolas Maduro, capturat după o operațiune spectaculoasă a SUA în Venezuela
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Şeful Statului Major Interarme al SUA, Dan Caine, a efectuat miercuri o vizită surpriză la Caracas, unde a purtat discuții cu oficiali ai guvernului interimar venezuelean și reprezentanți ai ambasadei americane.

Şeful Statului Major Interarme al SUA, Dan Caine, s-a deplasat miercuri în Venezuela, la cinci luni după capturarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro, o vizită surpriză în contextul în care preşedinta interimară Delcy Rodriguez efectuează prima sa călătorie în afara continentului, în India, relatează AFP.

"Generalul Dan Caine s-a aflat astăzi (miercuri) la Caracas, în Venezuela, pentru prima sa vizită oficială în ţară. Generalul Caine a participat la discuţii bilaterale cu înalţi oficiali ai guvernului interimar, precum şi cu personalul Ambasadei SUA", a anunţat miercuri Statul Major Interarme într-un comunicat.

Vizita coincide cu sosirea lui Delcy Rodriguez în India

Această vizită coincide cu sosirea lui Delcy Rodriguez în India pentru o vizită de cinci zile menită să consolideze cooperarea, în special în domeniul energetic, între această naţiune producătoare de petrol şi cea mai populată ţară din lume.

Generalul Francis Donovan, şeful comandamentului militar american pentru America Latină şi Caraibe (Southcom), a vizitat deja Venezuela de două ori de la căderea lui Maduro, pe 3 ianuarie.

"Generalul Caine a subliniat importanţa stabilităţii în Venezuela, a securităţii comune în întreaga emisferă vestică şi a angajamentului forţei interarme de a asigura implementarea planului SUA pentru Venezuela", se arată în declaraţie.

"Statele Unite sunt dedicate obţinerii unei Venezuele stabile, prospere şi democratice"

"Statele Unite sunt dedicate obţinerii unei Venezuele stabile, prospere şi democratice, aliniată cu Statele Unite", se încheie declaraţia.

De la capturarea preşedintelui Maduro, Washingtonul şi guvernul interimar al lui Delcy Rodriguez au depus eforturi pentru normalizarea relaţiilor la nivel general.

În martie, au reluat relaţiile diplomatice, care fuseseră rupte în 2019, iar Statele Unite sunt în proces de reactivare a ambasadei lor din Caracas.

Între timp, preşedintele Donald Trump relaxează treptat sancţiunile împotriva Venezuelei, care a adoptat noi legi privind hidrocarburile şi mineritul, deschizând aceste sectoare investiţiilor private într-o ţară cu cele mai mari rezerve de petrol din lume.

Deplasarea generalului Caine a coincis cu o demonstraţie anterioară în faţa Ambasadei SUA din Caracas, în care se cereau alegeri prezidenţiale, creşteri salariale şi eliberarea prizonierilor politici.

"Le mulţumim pentru 3 ianuarie. Au reuşit să-l înlăture pe cel mai mare dictator, dar încă avem oameni (din vechiul regim) în interiorul Palatului Miraflores (palatul prezidenţial)", a declarat pentru AFP Jose Belisario, un pensionar în vârstă de 63 de ani, la demonstraţia care a atras aproximativ 200 de persoane.

"Vrem pur şi simplu ca democraţia să sosească rapid", a adăugat Belisario, conform Agerpres. 

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