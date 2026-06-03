Fraţii Tate, la „Davosul Rusiei”, unde va vorbi Putin. Steven Seagal şi oficiali ai administraţiei Trump, prezenți la eveniment

„Davosul” Rusiei debutează miercuri. Mai exact, este vorba despre Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, la care vor participa și câţiva americani fascinaţi de spiritul „anti-woke” al Rusiei. Printre ei, se numără şi fraţii Andrew și Tristan Tate, anchetaţi în România, fiind acuzați de mai multe fapte grave.

Frații Tate au fost întâmpinaţi cu dansuri tradiţionale ruse pe aeroportul din Moscova, conform imaginilor postate de ei pe reţelele sociale, scrie Reuters.

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Andrew Tate has arrived in Russia



The controversial influencer was welcomed with honors at the airport.



Tate is known for his outspoken views on women and his massive online following.



He and his brother Tristan remain under investigation in Romania and the United Kingdom.… pic.twitter.com/WvmrlpIGK3 — NEXTA (@nexta_tv) June 2, 2026

Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg este la al cincilea an de când de la începerea războiului în Ucraina și se deschide la doar câteva ore după un atac mortal cu drone şi rachete ruseşti asupra Kievului, despre care Moscova susține că a fost un răspuns la un atac mortal asupra unui cămin din Luhansk, controlat de Kremlin. La rândul său, Rusia a doborât peste noapte 50 de drone deasupra regiunii Leningrad, unde se află Sankt Petersburg.



Sankt Petersburg este al doilea oraş ca mărime din Rusia. De asemenea, este oraşul natal al lui Putin, iar Aeroportul Pulkovo a restricţionat temporar zborurile, a afirmat autoritatea rusă de supraveghere a aviaţiei, Rosaviaţia, pe Telegram. Peste 30 de zboruri au fost întârziate sau anulate, au notat surse locale de ştiri.



Sankt Petersburgul a pus în aplicare numeroase măsuri de siguranţă înaintea evenimentului economic, a declarat Aleksandr Beglov, guvernatorul oraşului, pentru agenţia de ştiri RIA. "Toate noile provocări au fost luate în considerare pe deplin. Forţele de ordine au alocat personal şi echipamente pentru a asigura siguranţa şi ordinea publică", a declarat el.



Vladimir Putin urmează să ţină discursul principal vineri, în contextul unei sesiuni la care vor participa şi preşedinţii din Uzbekistan şi Tanzania, dar şi vicepreşedintele Chinei şi ministrul energiei din Arabia Saudită, potrivit programului. La forum sunt aşteptaţi să ia parte şi un influent reprezentant al dreptei din SUA, un oficial american în funcţie şi un miliardar german din sectorul comerţului cu amănuntul.

Printre cetăţenii americani care urmează să participe la forumul de la Sankt-Petersburg se numără Candace Owens, Steven Seagal, Rodney Mims Cook Jr. și frații Andrew și Tristan Tate.

Candace Owens, Steven Seagal, Rodney Mims Cook Jr. și frații Andrew și Tristan Tate la Forumul economic de la Sankt-Petersburg

Candace Owens este o celebră influenceriţă americană conservatoare şi podcaster. Ea a criticat vehement Israelul, finanţarea Israelului de către SUA, feminismul şi multe subiecte. Owens va vorbi la o sesiune despre "echilibrul dintre rolul de părinte într-o familie numeroasă şi o carieră de succes", conform programului oficial. "De foarte, foarte mult timp îmi doream să merg la Sankt Petersburg, pur şi simplu ca creştină, doar pentru a vedea câteva dintre acele catedrale şi biserici", a spus Owens înaintea călătoriei sale.

Steven Seagal îl admiră de mult timp pe Vladimir Putin

Fost erou al filmelor de acţiune de la Hollywood şi expert în arte marţiale, Steven Seagal îl admiră de mult timp pe preşedintele Vladimir Putin. Mai mult, a primit un paşaport rus în anul 2016. Seagal este reprezentant special al Ministerului de Externe al Rusiei pentru relaţiile umanitare cu Statele Unite ale Americii şi Japonia. Seagal a susţinut anexarea de către Moscova a regiunii Crimeea din Ucraina în anul 2014 ca fiind "foarte rezonabilă". De asemenea, Seagal s-a alăturat unui partid pro-Kremlin în anul 2021 şi a susţinut războiul Rusiei în Ucraina. Steven Seagal figurează pe lista participanţilor la o masă rotundă dedicată culturii.

Rodney Mims Cook Jr, primul oficial american care participă la forum din 2017-2018

Preşedinte al Comisiei Americane pentru Arte Plastice, Cook supervizează controversata extindere a sălii de bal de la Casa Albă iniţiată de preşedintele american Donald Trump şi figurează ca şef al delegaţiei oficiale a SUA la forum.

Rodney Mims Cook Jr. este primul oficial american care participă la forum din 2017/18, conform Kremlinului, şi primul de când Rusia a trimis zeci de mii de soldaţi în Ucraina în anul 2022. El va lua cuvântul la o sesiune dedicată dialogului cultural dintre SUA şi Rusia.

Cook a declarat agenţiei de ştiri de stat ruse TASS înaintea forumului de la Sankt-Petersburg că reprezintă SUA în calitate de oficial al culturii şi de creştin, nu de politician. El a zis că a ajutat la restaurarea mai multor biserici din Rusia în anii trecuți şi că marţi a dăruit o icoană unei mănăstiri de călugări din Sankt Petersburg.

Frații Tate ar putea participa la Forumul de la Sankt-Petersburg

Nu în ultimul rând, controversații frați Tate vor participa la forum. Andrew Tate a postat un clip în care el şi fratele său sunt întâmpinaţi cu muzică rusească pe aeroportul din Moscova, dar ei nu au confirmat oficial fanilor prezenţa la forum.

Amintim că frații Tate sunt în centrul unei anchete penale în România pentru acuzaţii grave, respectiv trafic de persoane, încă din decembrie 2022, însă cele două anchete nu au ajuns încă în instanţă. Totodată, ei se confruntă cu acuzaţii în Marea Britanie, inclusiv viol, vătămare corporală şi trafic de persoane. Frații Tate au dublă cetăţenie americană şi britanică și au negat toate acuzaţiile.

Acuzații grave la adresa fraților Tate

Andrew Tate, care se autodescrie ca fiind misogin, a câştigat milioane de fani online prin promovarea unui stil de viaţă ultra-masculin care, conform criticilor, implică denigrarea femeilor.

De asemenea, amintim că Procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus, la finalul lunii mai, extinderea urmăririi penale, sub acuzația de incitare la ură sau discriminare, față de Andrew Tate, cu privire la mesajele publicate pe rețelele sociale, prin care influencerul ar fi incitat publicul la ură și discriminare contra femeilor. Tot la finalul lunii mai, Andrew Tate a fost observat pe o stradă din Cluj-Napoca, alături de fratele său Tristan.