Țara europeană care vrea să interzică accesul copiilor sub 15 ani la reţelele sociale

Autor: Ioan-Radu Gava
Data publicării: 02 Iun 2026
norvegia retele sociale copii
Suedia ar putea interzice, în viitorul apropiat, accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale.

O comisie de anchetă mandatată de guvernul suedez a propus marţi interzicerea accesului la reţelele de socializare pentru minorii cu vârsta sub 15 ani, relatează AFP și Agerpres.

"Pierdem o întreagă generaţie din cauza derulării continue" de conţinut, a avertizat ministrul sănătăţii Publice, Jakob Forssmed, într-o conferinţă de presă.

Guvernul suedez a înfiinţat această comisie toamna trecută cu misiunea de a evalua posibilitatea stabilirii unei vârste minime pentru utilizarea reţelelor sociale.

Lisa Englund, care conduce comisia, recomandă o vârstă minimă de 15 ani.

Platforme precum Snapchat, Instagram, Facebook, TikTok şi YouTube vor fi responsabile de verificarea faptului că utilizatorii au dreptul de a utiliza serviciile lor. Platformele de jocuri video precum Roblox, Minecraft şi Fortnite vor fi însă exceptate de la această interdicţie.

Propunerea va fi acum trimisă părţilor interesate, care vor putea pune întrebări şi oferi păreri. Comisia propune ca procedura să fie gata până la 1 ianuarie 2028.

Australia a devenit prima ţară care a interzis accesul copiilor la reţelele de socializare în decembrie 2025, pentru a-i proteja de efectele nocive asupra sănătăţii lor mintale.

Această măsură a fost adoptată şi de alte ţări, precum Indonezia şi Brazilia, în timp ce multe state europene, inclusiv Franţa, iau în considerare interdicţii similare.

Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Türk, a avertizat pe 29 mai că simpla interzicere a accesului copiilor la reţelele sociale nu este suficientă şi a cerut guvernelor şi companiilor să conceapă platforme mai sigure.

suedia
copii
retele sociale
