EXCLUSIV Vasile Marica (SED LEX): E mult mai grav decât în 2010-2011. Legea salarizării afectează 5 milioane de români / video

Autor: Ioan-Radu Gava
Data publicării: 02 Iun 2026
vasile marica Foto: DC News
Vasile Marica, președintele SED LEX, a vrobit despre legea salarizării unitare a Guvernului Ilie Bolojan.

Într-un dialog cu jurnalistul Val Vâlcu, la DC News, Vasile Marica, președintele SED LEX, a vorbit despre legea salarizării unitare și de impactul pe care aceasta îl are pentru cinci milioane de români.

„Trecem printr-o perioadă destul de turbulentă. Proiectul legii salarizării unice încaieră deja categoriile profesionale, sunt amenințări cu greva, cu ieșitul în stradă. Avem, domnule Marica, o senzație de déjà vu. Ne amintim de anii 2010, 2011“, a punctat jurnalistul Val Vâlcu.

„Nu! Mie mi se pare că este mult mai grav. Avem un Guvern demis, fără puteri depline, care nu poate să-și asume nimic pe legea asta și pare că special a dat foc la țară. Aici nu e vorba doar despre bugetari, ci și de familiile lor. Sunt vreo cinci milioane de oameni: familii, cu copii, bunici etc. Mie mi se pare că Guvernul parcă a făcut intenționat ca toate categoriile profesionale să piardă la salariu“, a explicat președintele SED LEX.

Vasile Marica: Sunt oameni care pierd între 2.000 și 4.000 de lei

Vasile Marica a precizat că, pe noua lege a salarizării unitare, unii oameni pierd la salarii iar alții la venituri, iar pierderile ajung până spre 4.000 de lei.

„Mai mult decât atât, la ora actuală, noi nu avem un salariu de bază. Unii dintre oameni pierd la salariu, unii pierd la venituri. De exemplu, cei din administrația publică centrală nu au sporuri. Nu mai au spor de antenă, l-au anulat, iar noi nu am făcut niciun scandal. A mai rămas doar indemnizația de hrană. Toate celelalte au fost anulate. Am înțeles situația, dar (n.r. pe noua lege a salarizării unitare) pierzi între 2.000 și 4.000 de lei, în sistemul instituționalizat al Ministerului Finanțelor, iar apoi îți dă compensări și timp de șapte ani nu mai poți să crești, pentru că, dacă ai avut cumva un salariu mai mare, îți dă compensarea, dar nu îți mai dă niciun ban și trebuie să-i aștepți pe toți ceilalți din urmă“, a explicat președintele SED LEX.

Angajații detașați în alte birouri vor avea salariile scăzute pe noua lege a salarizării unitare

Vasile Marica a avut ulterior un dialog cu jurnalistul Val Vâlcu, în care i-a explicat că, dacă ar fi colegi într-un birou și ar face o activitate, dacă „dumneavoastră sunteți detașat în alt birou să faceți altceva, imediat vă scade salariul la nivelul din grilă“.

„Nu se poate refuza detașarea?“, a întrebat Val Vâlcu.

„Da, refuzi, dar interesul instituției nu poți să-l refuzi. Cum îl refuzi?“, a replicat Vasile Marica, adăugând că „dacă tu ai dreptul să avansezi la perioada de avansare într-o funcție, nu-ți dă salariul pe care l-ai avut, ci pe ăla mai mic, din grilă“.

„Dar suma în plată rămâne aceeași“, a spus Val Vâlcu.

„Nu rămâne aceeași, ci te duci pe grilă, care are un salariu. Plus compensarea, îți dă alt salariu. E o nebunie! Și nouă ne-a luat timp să înțelegem“, a spus Vasile Marica.

„În 2010 au fost ceva proteste. Ne amintim de „Dansul pinguinului“. S-a dansat în fața Palatului Victoria și asta a fost“, a precizat Val Vâlcu.

„Eu știu că acei oameni au mers nemulțumiți și atunci la Guvern și știu că Guvernul a făcut foarte mulți pași în spate. Era o situație mai bună ca acum, din punctul meu de vedere, dar a exagerat-o președintele de atunci, Traian Băsescu.

Ei au făcut foarte mulți pași în spate, nu s-au tăiat cele 25% și până la urmă a căzut și Guvernul Boc. Știu ce spun și atunci nu au scăzut salariile, în general. Și nu o să scadă nici acum, pentru că nu vom permite acest lucru“, a punctat Vasile Marica.

