DCNews Stiri Dumitru Prunariu avertizează că Pământul este singura casă a omenirii și trebuie protejat: „Chiar dacă o să ne ducem pe Marte, nu putem trăi permanent acolo"
Data publicării: 01 Iun 2026

Dumitru Prunariu avertizează că Pământul este singura casă a omenirii și trebuie protejat: „Chiar dacă o să ne ducem pe Marte, nu putem trăi permanent acolo”
Autor: Loredana Iriciuc

Dumitru Prunariu avertizează că Pământul este singura casă a omenirii și trebuie protejat: „Chiar dacă o să ne ducem pe Marte, nu putem trăi permanent acolo"/ FOTO: magnific.com @shutter2u
Singurul român care a ajuns în spațiul cosmic, Dumitru Prunariu, a transmis luni un mesaj ferm despre nevoia de a proteja planeta și atrage atenția că organismul uman este adaptat exclusiv condițiilor de pe Pământ și nu poate funcționa natural pe alte corpuri cerești. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei ceremonii desfășurate la Căminul Cultural din Valea Lungă, unde Dumitru Prunariu a primit titlul de Cetățean de Onoare al comunei.

Prunariu a vorbit despre perspectiva astronauților asupra planetei, o imagine unitară, fără conflicte și delimitări artificiale.

„Toţi cei care au fost în spaţiul cosmic au văzut planeta ca un tot unitar. Au văzut-o fără graniţe, fără războaie, fără certuri interne. (...). Au văzut-o ca pe o casă a noastră, a tuturor. Noi nu putem trăi în altă casă. Decât pe Pământul acesta. Chiar dacă o să ne ducem pe Lună, pe Marte, nu putem trăi permanent acolo, pentru că organismul uman nu este adaptat acelor condiţii de-acolo. Acolo (...) oxigenul pe care-l vom respira va fi produs artificial şi numai în medii închise. Nu putem ieşi afară şi să ne plimbăm, cum ne plimbăm pe Pământ. Nu sunt condiţii. Organismul uman s-ar distruge imediat. Deci, planeta aceasta, a noastră, îţi dai seama că trebuie protejată”, spune Dumitru Prunariu.

Atmosfera Terrei, un sistem fragil de viață

Fostul cosmonaut a explicat că viața depinde de echilibrul atmosferic și de rolul ecosistemelor naturale, pe care le compară cu un mecanism esențial de susținere a oxigenului.

„Şi, totuşi, această atmosferă are tot oxigenul pe care-l respirăm noi. Aici, vegetaţia transformă dioxidul de carbon în oxigen din nou. De multe ori defrişăm păduri întregi. Să nu spunem că am defrişat destul şi în România, dar au fost defrişate zone foarte întinse de pe glob. Pădurea Amazoniană, de exemplu. Pădurile acestea sunt adevăratul plămân al planetei noastre. Acestea produc din nou oxigenul pe care-l respirăm. Pe de altă parte, ne-am tăiat plămânul, dar am construit fabrici poluante şi industria grea a poluat foarte mult atmosfera, a degajat mult dioxid de carbon şi ne mirăm că se produc toate aceste schimbări climatice. Deci, toată alarma mare care s-a tras ulterior că planeta noastră este în pericol, că atmosfera este în pericol, că se încălzeşte, că se topesc gheţarii, creşte nivelul mondial al apei, că va inunda o serie de oraşe care se află pe ţărmuri, toate acestea s-au produs din cauza unor acţiuni directe ale omului”.

Schimbările climatice și rolul activității umane

Dumitru Prunariu a subliniat că fenomenele climatice au și cauze naturale, însă impactul omului a accelerat dezechilibrele observate în prezent.

„Dar peste acelea s-a suprapus ceea ce am făcut noi şi am fost inconştienţi. Sau, mai bine zis, atunci când l-am făcut, habar n-aveam care vor fi consecinţele. Şi acum tragem concluziile necesare”.

Fostul astronaut a vorbit și despre rolul Asociației Exploratorilor Spațiului Cosmic, o rețea globală de specialiști care promovează știința și educația.

„E o asociaţie al cărui preşedinte am fost şi eu, patru ani. În continuare sunt în Comitetul Executiv al ei. Avem şi filiale - europeană, americană, rusească, asiatică. O dată pe an ne reunim toţi, unii participă on-line, în congrese în diferite ţări ale lumii. (...). În cadrul acestor congrese, noi promovăm foarte mult educaţia în rândul tineretului, avertizarea faptului că planeta este unică şi trebuie protejată. Promovăm ştiinţa, tehnologia, pentru a-i atrage spre aceste domenii de activitate, pentru că avem nevoie de specialişti noi în viitor şi trebuie să avem o bază de selecţie mare pentru a avea specialişti buni”, explică Prunariu, conform Agerpres.

În cadrul ceremoniei de la Valea Lungă, Dumitru Prunariu a primit titlul de Cetățean de Onoare al comunei, pentru contribuția sa la istoria României și pentru activitatea științifică și internațională desfășurată după misiunea spațială din 1981. Distincția a fost acordată pentru activitatea deosebit de intensă și meritorie, care a marcat istoria României prin misiunea cosmică din anul 1981 și prin activitatea sa ulterioară în domeniul științei, aviației civile, diplomației, securității spațiale și cooperării internaționale.

