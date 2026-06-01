Un fan al PSG a ratat finala Ligii Campionilor după ce a încurcat „Budapest“ cu „Bucharest“ și a ajuns în Capitala României / video viral

Un fan al echipei de fotbal franceze Paris Saint-Germain a ratat finala UEFA Champions League de la Budapesta după ce a ajuns, dintr-o neatenție, la București.
Călătoria unui fan PSG către finala Ligii Campionilor a devenit o experiență neplăcută pentru acesta, după ce a ajuns din greșeală la București în loc de Budapesta, notează Tribuna.
Confuzia cu care se confruntă foarte mulți străini l-a afectat și pe fanul PSG, care, în loc să meargă la „Budapest“, a ajuns la „Bucharest“.
Suporterul a vrut să ajungă Arena Puskás din Budapesta și abia aștepta să se alăture miilor de fani într-una dintre cele mai frumoase nopți din fotbalul european. Cu toate acestea, în loc să se îndrepte spre Ungaria, a ajuns la București - capitala României. La sosirea în București, el și-a dat seama că ceva nu a mers bine cu planurile sale de călătorie.
Povestea s-a viralizat rapid pe rețelele de socializare, mulți fani reacționând la confuzia dintre „Budapest“ și „Bucharest“.
May 30, 2026
de Anca Murgoci