€ 5.2489
|
$ 4.5099
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2489
|
$ 4.5099
 
DCNews Stiri Un fan al PSG a ratat finala Ligii Campionilor după ce a încurcat „Budapest“ cu „Bucharest“ și a ajuns în Capitala României / video viral
Data publicării: 01 Iun 2026

Un fan al PSG a ratat finala Ligii Campionilor după ce a încurcat „Budapest“ cu „Bucharest“ și a ajuns în Capitala României / video viral
Autor: Ioan-Radu Gava

steag paris saint germain Foto: Unsplash
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Un fan al echipei de fotbal franceze Paris Saint-Germain a ratat finala UEFA Champions League de la Budapesta după ce a ajuns, dintr-o neatenție, la București.

Călătoria unui fan PSG către finala Ligii Campionilor a devenit o experiență neplăcută pentru acesta, după ce a ajuns din greșeală la București în loc de Budapesta, notează Tribuna.

Confuzia cu care se confruntă foarte mulți străini l-a afectat și pe fanul PSG, care, în loc să meargă la „Budapest“, a ajuns la „Bucharest“.

Suporterul a vrut să ajungă Arena Puskás din Budapesta și abia aștepta să se alăture miilor de fani într-una dintre cele mai frumoase nopți din fotbalul european. Cu toate acestea, în loc să se îndrepte spre Ungaria, a ajuns la București - capitala României. La sosirea în București, el și-a dat seama că ceva nu a mers bine cu planurile sale de călătorie.

Povestea s-a viralizat rapid pe rețelele de socializare, mulți fani reacționând la confuzia dintre „Budapest“ și „Bucharest“.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

psg
liga campionilor
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
CNAS vrea să deconteze investigații sau tratamente în privat doar dacă nu mai sunt locuri la stat. Pacienții avertizează: Cozile la medic vor crește
Publicat acum 6 minute
România nu are suficienţi profesori de informatică. Salariile, mult mai mici decât într-o companie IT
Publicat acum 19 minute
Când va fi difuzat „Fjord”? Cristian Mungiu spune că va fi o proiecţie unică organizată simultan în 90 de cinematografe din ţară
Publicat acum 29 minute
Armenia refuză „mărul otrăvit“ al Rusiei, cu o săptămână înainte de alegerile parlamentare
Publicat acum 30 minute
Locuințe accesibile pentru tinerii din UE. Georgiana Teodorescu (ECR), implicată în proiect: Dacă nu au case, oamenii nu fac nici copii
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 57 minute
Negocieri pentru guvernul Tomac: miniștri tehnocrați, secretari de stat de la partide. Mihnea Motoc la Apărare, Luca Niculescu la Externe
Publicat acum 4 ore si 11 minute
Anunț despre viitorul lui Răzvan Dumitrescu în presă: ce urmează după plecarea de la Antena 3 CNN
Publicat acum 5 ore si 26 minute
Victor Ciutacu, după plecarea lui Răzvan Dumitrescu de la Antena 3 CNN: Se caută mai tineri și infinit mai docili
Publicat acum 3 ore si 35 minute
Guvernul tehnocrat intră-n linie dreaptă. Analistul Bogdan Chirieac, concluzie amară: Deja s-au depășit toate limitele
Publicat acum 13 ore si 26 minute
BANCUL ZILEI: Dorința...
 
austeritatea lui bolojan un esec cu 233 de parinti Austeritatea lui Bolojan, un eșec cu 233 de părinți

de Val Vâlcu

de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close