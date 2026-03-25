Melania Trump, apariție spectaculoasă alături de un robot umanoid / video viral

Prima Doamnă a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump, a intrat în a doua zi a Summitului Coaliției Globale Fostering the Future Together alături de un robot, potrivit Daily Express.

Robotul umanoid a pășit pe covorul roșu alături de Melania Trump pentru a-i întâmpina pe reprezentanți din peste 40 de națiuni care colaborează pentru a extinde accesul la educație și tehnologie pentru copiii din întreaga lume.

Videoclipul distribuit masive pe rețelele de socializare s-a viralizat în ultimele ore.

„Melania este cu cineva cu care se identifică”, a scris cineva într-un comentariu.

Alți utilizatori, inclusiv fani ai Primei Doamne, au fost descurajați de robot. „O iubesc pe Melania, dar chestia asta cu roboții mă înfioară”, a precizat cineva.

CITEȘTE ȘI - Mirabela Grădinaru dă curs invitației Melaniei Trump: Participă la summitul dedicat educației digitale a copiilor