Emmanuel Macron, moment buclucaș cu Giorgia Meloni. Imaginile au stârnit controverse / video viral

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a întâmpinat-o pe Giorgia Meloni cu o îmbrățișare ce a stârnit controverse în mediul online.
Președintele francez Emmanuel Macron a primit-o pe Giorgia Meloni la Paris, pentru discuții cruciale despre Iran și Strâmtoarea Ormuz.
Înregistrarea video de la momentul primirii și întâlnirii celor doi a devenit rapid virală din motive neașteptate.
În imaginile de mai jos se poate vedea cum ceea ce trebuia să fie un salut prietenos s-a transformat într-un moment stânjenitor, lăsând-o pe Giorgia Meloni vizibil surprinsă.
Îmbrățișarea publică neobișnuită dintre cei doi lideri a atras atenția pe scară largă în mediul online, stârnind dezbateri despre limbajul corpului și interacțiunea celor doi lideri. Utilizatorii de pe rețelele de socializare au reacționat rapid.
Un utilizator a scris: „Nimic stânjenitor. A spus ceva foarte amuzant. Ea a reacționat. Asta e tot.”
Un altul a adăugat: „Cred că pare doar foarte fericit să o vadă, așa că a făcut o glumă.
VEZI ȘI - Volodimir Zelenski, sfidat de Regele Carl al XVI-lea Gustaf al Suediei / video viral
French President Emmanuel Macron and Italian Prime Minister Giorgia Meloni shared a rather awkward and unusual hug right in front of the cameras.— NEXTA (@nexta_tv) April 17, 2026
The video quickly went viral online. pic.twitter.com/NQHnhRmDEt
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Anca Murgoci
