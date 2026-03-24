Povestea neștiută din spatele clipului viral cu 7 căței care au evadat și au uimit o lume întreagă / video

Până a vedea clipul, trebuie să vă explicăm povestea din spatele lui. Astăzi un clip cu 7 căței de rase diferite (Labrador, Dog German, Corgi, Bichon, Maidanez și altele) a devenit viral pentru povestea tristă, dar care s-a terminat cu Happy-End.

Evadare incredibilă din mers

Acești căței au fost furați din trei gospodării diferite din China, au fost băgați într-o dubă, iar hoții au pornit pe autostradă. La ce nu s-a așteptat nimeni a fost faptul că cele 7 suflete au reușit să scape din mașină în timp ce aceasta mergea.

Șoferii au reușit să îi filmeze pe cei 7 căței în timp ce mergeau grupați pe autostradă, înapoi spre casă, dar nu asta a fost surpriza. Haita de căței a fost condusă aproximativ 17 kilometri, pe care i-a parcurs în 2 zile, de un Corgi, un lucru neașteptat, cine s-ar fi gândit că un Dog german și un Labrador ar putea urma un Corgi?

Solidaritate emoționantă între animale

Pe cameră este filmat și momentul în care Dog-ul german pare puțin rănit, iar ceilalți stau în jurul lui, ca să nu-l lase foarte expus pe șosea. Stăpânii au declarat că cei 7 căței au crescut împreună, se cunoșteau, iar acest lucru a reușit să transforme o situație dramatică, care se putea termina foarte rău pentru ei, într-o situație de echipă, cu happy-end.

Chiar și în 2026 aceste suflete nu încetează să ne uimească prin inteligența, bunătatea și perspicacitatea pe care o au, iar cu siguranță, o să sune trist, dar noi, oamenii, mai avem multe de învățat de la ei.