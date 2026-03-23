€ 5.0989
|
$ 4.4373
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0989
|
$ 4.4373
 
Iranul publică „Stăpânul Strâmtorilor", un videoclip animat în care îl ironizează pe Donald Trump / viral
Data publicării: 16:21 23 Mar 2026

Iranul publică „Stăpânul Strâmtorilor“, un videoclip animat în care îl ironizează pe Donald Trump / viral
Autor: Ioan-Radu Gava

harta irna orientul mijlociu; peexels @Lara Jameson Sursa foto: Pexels, @Lara Jameson

Un vodeclip realizat de conducerea de la Teheran, intitulat „Stăpânul Strâmtorilor“, prezintă versiunea iraniană a războiului din Orientul MIjlociu.

Iranul a lansat un videoclip animat intitulat „Domnul Strâmtorilor”, în care îl ironizează dur pe președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump.

În scurtul videoclip despre Strâmtoarea Ormuz, creatorii iranieni prezintă versiunea lor asupra evenimentelor de la începutul războiului.

Este indicat atacul simultan al Statelor Unite ale Americii și Israelului și riposta iraniană asupra bazelor americane din regiune. Ulterior, pe harta regiunii se prezintă blocarea Strâmtorii Ormuz și creșterea prețului petrolului, fapte care l-au enervat pe Donald Trump.

Mai este prezentată, de asemenea, dislocarea unui portavion american în regiune și retragerea acestuia din cauza amenințărilor Teheranului, după care se arată cum Iranul le permite trecerea prin strâmtoare doar navelor chineze.

Mai multe detalii, în imaginile de mai jos!

Cinci zile fără atacuri în Orientul Mijlociu. Prețul petrolului scade după anunțul lui Donald Trump

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

iran
razboi
sua
donald trump
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
