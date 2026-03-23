Iranul publică „Stăpânul Strâmtorilor“, un videoclip animat în care îl ironizează pe Donald Trump / viral

Iranul a lansat un videoclip animat intitulat „Domnul Strâmtorilor”, în care îl ironizează dur pe președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump.

În scurtul videoclip despre Strâmtoarea Ormuz, creatorii iranieni prezintă versiunea lor asupra evenimentelor de la începutul războiului.

Este indicat atacul simultan al Statelor Unite ale Americii și Israelului și riposta iraniană asupra bazelor americane din regiune. Ulterior, pe harta regiunii se prezintă blocarea Strâmtorii Ormuz și creșterea prețului petrolului, fapte care l-au enervat pe Donald Trump.

Mai este prezentată, de asemenea, dislocarea unui portavion american în regiune și retragerea acestuia din cauza amenințărilor Teheranului, după care se arată cum Iranul le permite trecerea prin strâmtoare doar navelor chineze.

CITEȘTE ȘI - Cinci zile fără atacuri în Orientul Mijlociu. Prețul petrolului scade după anunțul lui Donald Trump