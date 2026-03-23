Cinci zile fără atacuri în Orientul Mijlociu. Prețul petrolului scade după anunțul lui Donald Trump

Update: ”Cotațiile futures la țițeiul Brent au scăzut luni cu peste 10%, la aproximativ 100 de dolari pe baril, după ce președintele Donald Trump a semnalat dezescaladarea conflictului, ordonând o pauză de cinci zile a atacurilor planificate de SUA împotriva infrastructurii energetice iraniene. Această mișcare a urmat a ceea ce Trump a descris ca fiind discuții constructive cu Iranul în ultimele două zile, menite să rezolve conflictul, discuțiile urmând să continue în această săptămână. Anunțul a calmat temerile imediate legate de aprovizionare, după tensiunile sporite legate de termenul limită impus de SUA pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz de către Iran, o rută critică pentru transporturile globale de petrol. Piețele au reacționat brusc, deoarece riscul unor perturbări suplimentare ale infrastructurii energetice a scăzut temporar, în timp ce atenția se îndreaptă acum către posibilitatea ca eforturile diplomatice să ducă la o redeschidere susținută a căii navigabile cheie. Cu toate acestea, agenția de știri iraniană Fars a negat orice negocieri” notează TradingEconomics.com.

Foto: TradingEconomics.com

Update: The Guardian scrie că prețurile petrolului, care crescuseră după ce Donald Trump a amenințat în weekend că va ataca infrastructura iraniană, dacă Iranul nu deschide strâmtoarea Hormuz, au scăzut brusc. Țițeiul Brent, referința internațională, a scăzut cu 7%, la 103 dolari pe baril.

Update: Iranul a negat luni că ar fi purtat discuții cu SUA, contrazicând remarcile președintelui american Donald Trump, conform cărora au avut loc „conversații productive” recente între cele două părți.

Agenția de știri semi-oficială Mehr, citând o sursă iraniană, a declarat că nu există „niciun dialog” între Teheran și Washington.

Sursa a declarat că comentariile lui Trump au făcut parte din eforturile sale „de a reduce prețurile la energie și de a câștiga timp pentru implementarea planurilor militare”.

Știrea inițială

”Îmi face plăcere să raportez că Statele Unite ale Americii și țara Iran au avut, în ultimele două zile, conversații foarte bune și productive cu privire la o rezoluție completă și totală a ostilităților noastre, în Orientul Mijlociu” a anunțat președintele american Donald Trump, pe Truth Social.

Președintele SUA a continuat prin a preciza: ”Pe baza tonului acestor conversații profunde, detaliate și constructive, care vor continua pe parcursul acestei săptămâni, am dat ordin Departamentului de Război să amâne orice lovitură militară împotriva centralelor electrice sau infrastructurii de energie a Iranului pentru o perioadă de 5 zile, în funcție de succesul întâlnirilor și discuțiilor în curs”.

Redăm și mesajul în forma lui inițială:

”I AM PLEASE TO REPORT THAT THE UNITED STATES OF AMERICA, AND THE COUNTRY OF IRAN, HAVE HAD, OVER THE LAST TWO DAYS, VERY GOOD AND PRODUCTIVE CONVERSATIONS REGARDING A COMPLETE AND TOTAL RESOLUTION OF OUR HOSTILITIES IN THE MIDDLE EAST. BASED ON THE TENOR AND TONE OF THESE IN DEPTH, DETAILED, AND CONSTRUCTIVE CONVERSATIONS, WITCH WILL CONTINUE THROUGHOUT THE WEEK, I HAVE INSTRUCTED THE DEPARTMENT OF WAR TO POSTPONE ANY AND ALL MILITARY STRIKES AGAINST IRANIAN POWER PLANTS AND ENERGY INFRASTRUCTURE FOR A FIVE DAY PERIOD, SUBJECT TO THE SUCCESS OF THE ONGOING MEETINGS AND DISCUSSIONS. THANK YOU FOR YOUR ATTENTION TO THIS MATTER! PRESIDENT DONALD J. TRUMP”.

Ce ne spune, de fapt, Donald Trump

Amintim că președintele american dăduse un ultimatum Iranului până în această seară, când, dacă nu ar fi deschis Strâmtoarea Ormuz, i-ar fi bombardat centralele electrice. Ceea ce ne anunță Donald Trump este că amână acest moment pentru 5 zile.

Anteior, CNN nota că armata iraniană a declarat că este pregătită să închidă Strâmtoarea Hormuz pe termen nelimitat și să atace infrastructura regională dacă președintele american Donald Trump va pune în aplicare amenințarea cu bombardarea centralelor electrice în cazul în care această importantă cale navigabilă nu este redeschisă până luni seară.