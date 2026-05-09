€ 5.2364
|
$ 4.4493
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2364
|
$ 4.4493
 
DCNews Stiri România a fost de multe ori slabă în interiorul UE, susține Nicușor Dan: Nu și-a apărat coerent obiectivele
Data publicării: 09 Mai 2026

România a fost de multe ori slabă în interiorul UE, susține Nicușor Dan: Nu și-a apărat coerent obiectivele
Autor: Elena Aurel

nicusor dan Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj azi, cu ocazia Zilei Europei, în cadrul căruia a spus că Europa a făcut unele greșeli, dar rămâne o construcție democratică. De asemenea, președintele a afirmat că România a fost adesea slabă în negocierile din UE și nu și-a susținut coerent obiectivele.

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, sâmbătă, că Europa a făcut mai multe greşeli, însă este o construcţie democratică şi toate acestea sunt prilej de dezbatere cu cărţile pe masă în interiorul instituţiilor europene.

Şeful statului a declarat, sâmbătă, într-un mesaj transmis de Ziua Europei, că, "din păcate, Europa este un subiect care divizează societatea noastră".

"De Ziua Europei, trebuie să vorbim despre Europa altfel decât cu lozinci, să ieşim din logica în care în loc de dezbatere avem lozinci, pentru că, din păcate, Europa este un subiect care divizează societatea noastră şi, în loc de dezbateri, avem lozinci. Europa a făcut greşeli, când a renunţat la nuclear şi şi-a bazat energia pe gaz ieftin din Rusia - asta a fost o greşeală, când şi-a neglijat industria de apărare, asta a fost o greşeală, când în politica de mediu, evident justificată, a fixat nişte ţinte mult prea ambiţioase şi a afectat industria grea, şi asta a fost o greşeală, când, pe mai multe subiecte, a acţionat ideologic, a fost, de asemenea, o greşeală, însă Europa este o construcţie democratică şi toate lucrurile astea sunt prilej de dezbatere cu cărţile pe masă în interiorul instituţiilor europene şi mie îmi pare rău că tipul acesta de dezbateri interioare foarte puternice sunt reflectate mult prea puţin în media din România", a precizat Nicuşor Dan, la Palatul Cotroceni. 

VEZI ȘI: Discursul lui Nicușor Dan de Ziua Europei, un punct de cotitură. Chirieac: S-ar putea să avem cel mai bun președinte de după Revoluție

Nicuşor Dan: România a fost de multe ori slabă în interiorul UE

România a fost de multe ori slabă în discuţiile din interiorul Uniunii Europene (UE) şi nu şi-a apărat în mod coerent obiectivele, dar a spune că liderii români se duc la liderii europeni ca să primească ordine e o lozincă ce ne îndepărtează de dezbaterea reală, afirmă preşedintele Nicuşor Dan.

El a punctat că în UE ţările îşi promovează interesele naţionale.

"E adevărat că România a fost de multe ori slabă în interiorul UE, în discuţiile care au avut loc acolo România nu şi-a apărat de multe în mod coerent obiectivele, pentru că e politică, nu e cenaclu, în interiorul UE ţările europene îşi promovează interesele naţionale. Suntem in momentul în care România e credibilă, ştie să acţioneze în cadrul Uniunii Europene, ştie să facă alianţe pentru a-şi susţine politicile şi deci ştie să-şi apere interesele asa cum alte ţări din Uniune o fac, deci să spunem că
liderii români se duc la liderii europeni ca să primească ordine de acolo nu e altceva decât o lozincă care ne îndepărtează de dezbaterea reală despre unde trebuie să fie România în UE", a afirmat, sâmbătă, Nicuşor Dan, într-o declaraţie de presă susţinută la Palatul Cotroceni.

Şeful statului s-a referit şi la relaţia cu Statele Unite ale Americii.

"Europa şi România au nevoie ca Uniunea Europeană să aibă un parteneriat corect, solid, echitabil cu SUA şi România e un susţinător al unui astfel de parteneriat", a punctat preşedintele.

VEZI ȘI: Nicușor Dan anunță că încep negocierile și trasează obiectivul viitorului Guvern: „Există constrângeri între partide, dar avem scenarii” pentru a debloca criza

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

nicusor dan
ziua europei
ue
9 mai
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Putin, la prima paradă fără armament greu din Piața Roșie, de teama Ucrainei: Victoria va fi a noastră!
Publicat acum 17 minute
România a fost de multe ori slabă în interiorul UE, susține Nicușor Dan: Nu și-a apărat coerent obiectivele
Publicat acum 34 minute
Discursul lui Nicușor Dan de Ziua Europei, un punct de cotitură. Chirieac: S-ar putea să avem cel mai bun președinte de după Revoluție
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Vreme severă în România: Avertizări Cod galben de ploi torențiale, descărcări electrice şi grindină
Publicat acum 1 ora si 21 minute
Nicușor Dan anunță că încep negocierile și trasează obiectivul viitorului Guvern: „Există constrângeri între partide, dar avem scenarii” pentru a debloca criza
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 27 minute
De ce Europa și Rusia sărbătoresc diferit Victoria. Și cum o criză de nervi a lui Stalin ne-a schimbat istoria
Publicat acum 5 ore si 32 minute
Horoscop 9 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 6 ore si 13 minute
BANCUL ZILEI: Rugămintea băiețelului
Publicat acum 3 ore si 13 minute
Nicușor Dan introduce în premieră inteligența artificială în justiție
Publicat acum 4 ore si 13 minute
Zelenski face trolling oficial: Ucraina „permite” Rusiei să desfășoare parada și va asigura securitatea Pieței Roșii din Moscova
 
motiunea de cenzura se joaca pana la ultimul vot aici pot aparea surprize doua scenarii care nu sunt excluse Moțiunea de cenzură se joacă până la ultimul vot: aici pot apărea surprize. Două scenarii care nu sunt excluse

de Val Vâlcu

solutia monti dupa ce trece motiunea guvern tehnocrat institutional Soluția ”Monti”, după ce trece moțiunea: Guvern tehnocrat/instituțional

de Val Vâlcu

ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close