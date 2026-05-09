Nicușor Dan anunță că încep negocierile și trasează obiectivul viitorului Guvern: „Există constrângeri între partide, dar avem scenarii” pentru a debloca criza

„Am încheiat un prim set de întlâniri cu liderii partidelor pro-occidentale”, a precizat președintele României în mesajul transmis cu ocazia Zilei Europei. Acesta a adăugat că a luat act de constrângerile dintre partide și că există scenarii pentru a debloca situația iar România va avea un „guvern pro-occidental în termen rezonabil”.

„Am văzut constrângerile pe care fiecare dintre partide le are și cu care vine la negocierea care începe. Există deci niște scenarii pe care ne vom concetra mai departe iar discuțiile vor continua pe aceste scenarii.

Reafirm, România va avea un guvern pro-occidental în termen rezonabil”, a precizat Nicușor Dan.

Acesta a reafirmat că există consens pe OCDE, SAFE și PNRR iar obiectivul viitorului Guvern va fi ca până în toamnă să definească bugetul pe anul vitor.

„Există acord și pe traiectoria fiscală asumată, Guvernul care va veni va avea ca obiectiv ca până în toamnă să definească și să pună parlamentului bugetul pe 2027”, a mai afirmat șeful statului român.