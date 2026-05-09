€ 5.2364
|
$ 4.4493
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2364
|
$ 4.4493
 
DCNews Politica Nicușor Dan anunță că încep negocierile și trasează obiectivul viitorului Guvern: „Există constrângeri între partide, dar avem scenarii” pentru a debloca criza
Data publicării: 09 Mai 2026

Nicușor Dan anunță că încep negocierile și trasează obiectivul viitorului Guvern: „Există constrângeri între partide, dar avem scenarii” pentru a debloca criza
Autor: Darius Mureșan

Grindeanu, la Nicușor Dan / agerpres Grindeanu, la Nicușor Dan / agerpres

Președintele Nicușor Dan a anunțat că a încheiat „o serie de întâlniri cu partidele pro-occidentale”, menționate în presă ca fiind consultări informale, iar negocierile pentru formarea unui nou Guvern vor începe.

„Am încheiat un prim set de întlâniri cu liderii partidelor pro-occidentale”, a precizat președintele României în mesajul transmis cu ocazia Zilei Europei. Acesta a adăugat că a luat act de constrângerile dintre partide și că există scenarii pentru a debloca situația iar România va avea un „guvern pro-occidental în termen rezonabil”.

„Am văzut constrângerile pe care fiecare dintre partide le are și cu care vine la negocierea care începe. Există deci niște scenarii pe care ne vom concetra mai departe iar discuțiile vor continua pe aceste scenarii.

Reafirm, România va avea un guvern pro-occidental în termen rezonabil”, a precizat Nicușor Dan.

Acesta a reafirmat că există consens pe OCDE, SAFE și PNRR iar obiectivul viitorului Guvern va fi ca până în toamnă să definească bugetul pe anul vitor.

„Există acord și pe traiectoria fiscală asumată, Guvernul care va veni va avea ca obiectiv ca până în toamnă să definească și să pună parlamentului bugetul pe 2027”, a mai afirmat șeful statului român.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

nicusor dan
negocieri
criza guvern
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Putin, la prima paradă fără armament greu din Piața Roșie, de teama Ucrainei: Victoria va fi a noastră!
Publicat acum 17 minute
România a fost de multe ori slabă în interiorul UE, susține Nicușor Dan: Nu și-a apărat coerent obiectivele
Publicat acum 34 minute
Discursul lui Nicușor Dan de Ziua Europei, un punct de cotitură. Chirieac: S-ar putea să avem cel mai bun președinte de după Revoluție
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Vreme severă în România: Avertizări Cod galben de ploi torențiale, descărcări electrice şi grindină
Publicat acum 1 ora si 21 minute
Nicușor Dan anunță că încep negocierile și trasează obiectivul viitorului Guvern: „Există constrângeri între partide, dar avem scenarii” pentru a debloca criza
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 27 minute
De ce Europa și Rusia sărbătoresc diferit Victoria. Și cum o criză de nervi a lui Stalin ne-a schimbat istoria
Publicat acum 5 ore si 32 minute
Horoscop 9 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 6 ore si 13 minute
BANCUL ZILEI: Rugămintea băiețelului
Publicat acum 3 ore si 13 minute
Nicușor Dan introduce în premieră inteligența artificială în justiție
Publicat acum 4 ore si 13 minute
Zelenski face trolling oficial: Ucraina „permite” Rusiei să desfășoare parada și va asigura securitatea Pieței Roșii din Moscova
 
motiunea de cenzura se joaca pana la ultimul vot aici pot aparea surprize doua scenarii care nu sunt excluse Moțiunea de cenzură se joacă până la ultimul vot: aici pot apărea surprize. Două scenarii care nu sunt excluse

de Val Vâlcu

solutia monti dupa ce trece motiunea guvern tehnocrat institutional Soluția ”Monti”, după ce trece moțiunea: Guvern tehnocrat/instituțional

de Val Vâlcu

ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close