Ilie Bolojan: Nu e uşor să nu te prostituezi pentru a ajunge la putere

Ilie Bolojan a explicat că funcţia de preşedinte PNL i-a venit într-un moment dificil de partid, dar şi că nu i-a fost mereu uşor să fie membru al partidului.

"Am fost ales la un congres şi, cât timp acest partid duce o politică a demnităţii, a normalităţii, în serviciul oamenilor, e o onoare pentru mine să fiu preşedintele PNL. De 30 de ani sunt în acest partid, cu bune şi cu rele, de la simplu membru până la preşedinte naţional. Am ajuns preşedintele PNL într-o situaţie complicată, după alegerile prezidenţiale din decembrie 2024, când PNL a luat un scor destul de slab. Dar asta este pentru că am considerat că este necesar să întorc partidului ceea ce mi-a creat să fac în administraţia publică din România.

De multe ori, nu aveam un confort să fiu membru PNL. Pentru că preşedinţii acestui partid sau oamenii de pe funcţii făceau diverse trăsnăi şi eu trebuia să achit nota de plată.

Dar aseară, văzându-i pe colegi cum se comportă, vedeţi că acest partid şi-a recâştigat pofta de a face ce trebuie pentru români, a înţeles care e menirea lui, a înţeles că demnitatea, respectul faţă de români, e o condiţie necesară pentru ca oamenii să te trateze în mod serios", a declarat Ilie Bolojan.

Ce va face PNL în opoziţie

Întrebat dacă este de părere că tentativa de preluare a PNL s-a terminat, Ilie Bolojan a spus că "întotdeauna, într-o discuţie dintr-un partid, într-o situaţie dificilă, nu e uşor să fii într-o intersecţie şi să nu te prostituezi neapărat ca să fii la putere. Nu e uşor să faci asta. Pentru că întotdeauna există o atracţie a funcţiilor. Dar, ca să fii la putere nu e pentru a avea beneficii, ci pentru a folosi funcţia aia ca să faci ceva pentru comunitatea ta, pentru ţara ta. Când nu mai poţi face asta, când trebuie să te asociezi cu partenerii cu care nu poţi lucra, care îţi torpilează proiectele, ce faci? Stai în opoziţie, tratezi cu demnitate. Dacă va fi această situaţie, voi lucra în anii următori pentru reconstrucţia PNL, pentru a deveni baza unui pol de modernizare a Românie. Astfel, mergând în toate localităţile din România, ascultându-i pe români, venind cu un plan de dezvoltare pentru un proiect pentru ţara noastră, în 2028, când sunt alegeri parlamentere, PNL să fie un partid care are voturi în Parlament. Azi avem mai puţin de 15%, nu putem avea forţa de a îndrepta lucruri defecte de ani de zile. Pentru asta îţi trebuie o masă parlamentară importantă".