PSD și-a retras toți reprezentanții din funcțiile politice guvernamentale.

PSD anunță că toți reprezentanții săi care ocupau în Guvern funcțiile de secretar de stat, subsecretar de stat, prefect sau subprefect au demisionat în urma deciziei partidului de a depune o moțiune de cenzură pentru demiterea prim-ministrului Ilie Bolojan.

Demisiile tuturor reprezentanților social-democrați din structurile guvernamentale constituie un act de demnitate, în deplină consecvență cu demersurile PSD în plan parlamentar.

PSD consideră că schimbarea modului de guvernare și oprirea declinului economiei naționale reprezintă în acest moment o miză mult mai importantă decât menținerea unor funcții sau portofolii într-un guvern nefuncțional, a transmis PSD într-un comunicat de presă.

