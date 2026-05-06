Ilie Bolojan: Boala asta se numeşte PSD-ism

La o zi după ce Guvernul a fost demis, Ilie Bolojan a acuzat PSD că şi-a pus oameni în instituţiile statului şi că a folosit aceste posturi nu pentru a face performanţă, ci pentru a mulţumi efectivul de partid.

"Astăzi, s-a încheiat o tranzacţie importantă pentru industria de îngrăşăminte chimice din România. Romgaz a încheiat negocierile cu Azomureş pentru a prelua compania. E un lucru foarte important. A fost derulată de o echipă de profesionişti din conducerea Romgaz şi, dacă ar fi la mai multe companii astfel de profesionişti, cu siguranţă ar merge lucrurile mai bine. Dar nu am constatat asta din păcate. O conducere profesionistă înseamnă că face înţelegeri bune. Şi a făcut o înţelegere bună pentru a extrage gazele din Marea Neagră şi a mai făcut o înţelegere bună, pentru repornirea Azomureş, ca să ne întărim industria naţională de îngrăşăminte chimice. Asta ca să oferim o stabilitate şi un preţ mai bun în economia naţională. Dacă ar fi făcut toţi astfel de lucruri în ultimii 10 ani de zile, am fi fost într-o situaţie mai bună.

CITEŞTE ŞI Romgaz, acord cu Azomureş pentru preluarea combinatului. Bolojan anunţă salvarea industriei de îngrăşăminte chimice

Dar cât timp am tratat aceste posturi ca locuri de plasare ale oamenilor de la partid, toate partidele au făcut asta... Dar ştiţi, există un partid, şi o spun fără politică, care oriunde se întâmplă lucruri de genul ăsta vedem că are o densitate mare de oameni. Boala asta se numeşte pesedism. A planta oameni peste tot pe unde se pot face angajări şi a extrage rente. Nu mai putem face asta în anii următori", a declarat Ilie Bolojan la Observator Antena 1.

Întrebat dacă acesta este motivul demiterii Guvernului, Ilie Bolojan a spus că "în mod cert, măsurile pe care le-am luat. Şi eu am spus să aprindem lumina. Să facem rapoarte, să punem reflectoare, să vorbim despre aceste lucruri. Cu siguranţă a deranjat!".