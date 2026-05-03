€ 5.1417
|
$ 4.3965
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.1417
|
$ 4.3965
 
DCNews Politica Vot cu bile la moţiune. PSD, şedinţă luni pentru a stabili strategia
Data publicării: 22:41 03 Mai 2026

Vot cu bile la moţiune. PSD, şedinţă luni pentru a stabili strategia
Autor: Florin Răvdan

sigla-psd-id254742_inquam_photos_octav_ganea_60614000 Inquam Photos / Octav Ganea

PSD va avea o şedinţă luni, 4 mai, pentru a stabili strategia pe votul la moţiunea de cenzură.

Din informaţiile DC NEWS, conducerea PSD va avea o şedinţă luni, în jurul orei 15:00, pentru a stabili strategia pentru votul la moţiune. Astfel, ar urma să se decidă dacă se va vota cu bilele la vedere sau dacă votul parlamentarilor va fi secret. 

Parlamentarii PNL, USR şi UDMR ar putea fi prezenţi în sală, pentru asigurarea cvorumului de şedinţă, dar să nu voteze, lucru care elimină eventuale trădări. Grupul minorităţilor naţionale nu a luat nicio decizie în acest sens, dar nici nu a existat vreun parlamentar din grupul minorităţilor care să fi semnat moţiunea de cenzură. Lista semnatarilor este disponibilă pe site-ul Camerei Deputaţilor. 

Nici AUR nu a anunţat vreo decizie în ceea ce priveşte modalitatea de vot la moţiunea de cenzură. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

psd
motiune de cenzura
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
Cristi Chivu, campion în Serie A cu Inter Milano
Publicat acum 40 minute
Universitatea Craiova învinge dramatic Dinamo și urcă pe primul loc
Publicat acum 1 ora si 1 minut
Marius Lazurca, consilierul preşedintelui Nicuşor Dan, spune că "România nu e vitală pentru SUA"
Publicat acum 1 ora si 10 minute
George Simion acuză coaliţia PSD-PNL-UDMR-USR de jaf şi îşi întreabă urmăritorii dacă trebuie votată moţiunea de cenzură
Publicat acum 1 ora si 22 minute
Vot cu bile la moţiune. PSD, şedinţă luni pentru a stabili strategia
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 12 ore si 0 minute
Raportul de deplasare al miniștrilor Țoiu și Pâslaru, publicat de ”economistul  PSD”. Acuzații de dezinformare privind banii PNRR
Publicat acum 14 ore si 49 minute
Horoscop 3 mai 2026. Mercur a intrat în Taur. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile
Publicat acum 16 ore si 52 minute
BANCUL ZILEI: Ceartă în familie
Publicat acum 13 ore si 24 minute
Controversa listării companiilor de stat: Cum funcționează vânzarea accelerată a acțiunilor - Explicațiile unui economist
Publicat acum 4 ore si 17 minute
Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 4-10 mai 2026
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close