Vot cu bile la moţiune. PSD, şedinţă luni pentru a stabili strategia

Din informaţiile DC NEWS, conducerea PSD va avea o şedinţă luni, în jurul orei 15:00, pentru a stabili strategia pentru votul la moţiune. Astfel, ar urma să se decidă dacă se va vota cu bilele la vedere sau dacă votul parlamentarilor va fi secret.

Parlamentarii PNL, USR şi UDMR ar putea fi prezenţi în sală, pentru asigurarea cvorumului de şedinţă, dar să nu voteze, lucru care elimină eventuale trădări. Grupul minorităţilor naţionale nu a luat nicio decizie în acest sens, dar nici nu a existat vreun parlamentar din grupul minorităţilor care să fi semnat moţiunea de cenzură. Lista semnatarilor este disponibilă pe site-ul Camerei Deputaţilor.

Nici AUR nu a anunţat vreo decizie în ceea ce priveşte modalitatea de vot la moţiunea de cenzură.