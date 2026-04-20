PSD îl somează pe Ilie Bolojan să nu scoată la vânzare companiile de stat profitabile. Proiectul de lege pregătit de social-democrați
Data actualizării: 11:17 20 Apr 2026 | Data publicării: 11:15 20 Apr 2026

PSD îl somează pe Ilie Bolojan să nu scoată la vânzare companiile de stat profitabile. Proiectul de lege pregătit de social-democrați
Autor: Doinița Manic

PSD vrea explicații de la Bolojan și de la viceprim-ministrul Oana Gheorghiu. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

PSD îl somează pe prim-ministrul Ilie Bolojan să nu scoată la vânzare companiile de stat profitabile.

PSD îl somează pe prim-ministrul Ilie Bolojan să nu scoată la vânzare companiile de stat profitabile, chiar înainte de consultările din partid programate pentru ora 17:00, când social-democrații vor vota pentru retragerea susținerii premierului.

"PSD solicită premierului și vicepremierului să retragă imediat din procedura legislativă orice inițiativă de vânzare a acestor companii!

PSD subliniază că înainte de prezentarea vicepremierului Oana Gheorghiu, nu a existat nicio consultare cu partenerii de Coaliție, dar nici cu miniștrii de resort ai PSD!

Prim-ministrul nu are dreptul de a hotărî într-un cerc restrâns vânzarea celor mai importante și mai profitabile companii de stat. O astfel de decizie nu se poate lua fără o dezbatere publică la nivelul Parlamentului, organul reprezentativ suprem al poporului român.  

Grindeanu nu exclude o moțiune de cenzură împotriva lui Bolojan. Președintele PSD: Mai multe amănunte, diseară

"PSD va introduce în Parlament, un proiect de lege pentru interzicerea timp de 2 ani a vânzării de active la companiile profitabile ale statului"

În acest sens PSD va introduce în Parlament, un proiect de lege pentru interzicerea timp de doi ani de zile a vânzării de active la companiile profitabile ale statului.

Totodată, PSD îi solicită premierului Bolojan și viceprim-ministrului Oana Gheorghiu să explice de ce au subevaluat companiile de stat profitabile pe care intenționează să le scoată la vânzare și de ce nu au luat în calcul potențialul de creștere a valorii acestora în actualul context geopolitic.

De ce premierul și vice-premierul se grăbesc să vândă pachete de acțiuni din Hidroelectrica și Romgaz având în vedere că în actuala criză energetică mondială valoarea acestor companii s-ar putea dubla în următoarele 12-18 luni? Cine are de câștigat din această tranzacție dezavantajoasă pentru statul român? Este o acțiune pe contrasens cu majoritatea statelor europene care fac eforturi considerabile să naționalizeze sau să răscumpere acțiunile vândute anterior din companiile din sectorul energetic.

Ce se întâmplă dacă pleacă Ilie Bolojan vs. dacă se retrag miniștrii PSD. Augustin Zegrean explică cele două scenarii

PSD îi cere explicații lui Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan trebuie să explice românilor de ce intenționează să vândă CEC Bank, principala bancă de stat prin care se susțin programele guvernamentale din agricultură, pentru finanțarea IMM-urilor și a locuințelor pentru tineri. De ce această bancă a fost subevaluată la jumătate din valoarea ei reală de piață?

În cazul SALROM este cel puțin suspect că premierul Bolojan nu a inclus în evaluarea societății și zăcământul de grafit care face parte din portofoliul companiei. O astfel de omisiune este contrară interesului național!

Zăcământul de la Baia de Fier reprezintă una dintre cele mai pure resurse de grafit din Europa, aceasta fiind principala componentă pentru fabricarea bateriilor litiu-ion, dar și pentru producția de grafen, care are multiple aplicații în domeniul semiconductorilor și al noilor tehnologii din industria aerospațială, de apărare sau din sectorul energetic. Premierul trebuie să răspundă pentru cine a pregătit scoaterea la vânzare a acestei companii!

Nu în ultimul rând, prim-ministrul și viceprim-ministrul au obligația să explice cetățenilor români de ce și-au propus să vândă companii strategice din domeniul Apărării, chiar acum în contextul în care marea majoritate a statelor NATO au anunțat creșteri substanțiale pentru Apărare", transmite PSD într-un comunicat de presă.

psd
ilie bolojan
companii de stat
pnl
