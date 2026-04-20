Subcategorii în Politica

DCNews Politica Răsturnare de situație! Întrebarea care le va fi adresată liderilor social-democrați în ședința PSD
Data actualizării: 10:23 20 Apr 2026 | Data publicării: 10:14 20 Apr 2026

Răsturnare de situație! Întrebarea care le va fi adresată liderilor social-democrați în ședința PSD
Autor: Irina Constantin

imagine cu sigla PSD Partidul Social Democrat (PSD). Sursa foto: Agerpres

PSD urmează să ia o decizie cheie cu privire la viitorul guvernării, astăzi.

”Considerați că PSD trebuie să retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan?” aceasta este întrebarea care le va fi adresată social-democraților în ședința de la ora 17:00, conform B1TV. Unii vor vota online, alții din băncile Parlamentului. 

Întrebarea nu merge pe ideea că PSD ar trebui să se retragă din coaliția de guvernare, ci să retragă sprijinul politic. 

Legislativ, retragerea sprijinului politic deschide calea pentru restructurarea Guvernului, schimbarea premierului sau chiar căderea guvernului. Să nu uităm că, nu o dată, Sorin Grindeanu l-a avertizat pe premierul Ilie Bolojan, făcând aluzie la puterea procentuală a PSD-ului în susținerea Executivului. Întrebarea de astăzi vine tocmai în nota promovată declarativ de liderul PSD. 

Ilie Bolojan rămâne în Guvern până în ultima clipă

Premierul Ilie Bolojan a declarat, duminică seară, tot la B1TV, că va pleca doar prin moțiune de cenzură. 

Referindu-se la portofoliile care vor rămâne vacante în cazul retragerii PSD de la guvernare, prerogativele miniștrilor care vor pleca din Guvern vor fi preluate de miniștrii care vor fi menținuți în Executiv.

”În condițiile în care s-a întâmplat o astfel de situație, pe care (...) nu mi-o doresc, pentru că cred că n-avem nevoie de o criză, atunci vom proceda conform reglementărilor constituționale și, cel puțin într-o primă etapă, dacă vor fi retrași miniștrii, alți membri ai Cabinetului vor prelua portofoliile care se vacantează în urma retragerii miniștrilor. Este important ca Guvernul să lucreze în perioada următoare, pentru că v-am spus că avem problema fondurilor europene, avem problema reducerilor de cheltuieli pe care trebuie să le facem... Gândiți-vă că noi am lăsat partea de reduceri de cheltuieli să se facă etapizat, inclusiv anul acesta. Dacă nu ne vom reduce cheltuielile în continuare, prin închiderea reformelor care sunt începute, atunci, în mod evident, datele financiare din a doua parte a anului vor arăta diferit față de ceea ce s-a proiectat. Dacă mai adăugăm și criza care vine ca urmare a războiului din Golf legat de creșterea prețului carburanților care au și ei o influență pe componenta de inflație, înseamnă că există posibilitatea să avem o perturbație economică, nu doar cea bugetară”, a precizat Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan pleacă acasă doar dacă Parlamentul va vota asta

Premierul a mai afirmat că Guvernul pe care îl conduce își va menține mandatul până ce va fi demis printr-o moțiune de cenzură în Parlament.

”Vom proceda conform prevederilor constituționale. Cât timp guvernul nu este demis de către Parlament, printr-o moțiune de cenzură, el va funcționa în termenele care sunt prevăzute de Constituție. Acesta este un act de responsabilitate pentru țara noastră, practic, nu o agățare de funcție, pentru că, v-am spus, dacă ar fi niște soluții la această criză, dacă dacă am vedea niște propuneri, nu doar declarații generale, ce nu s-a făcut bine, ce se poate face, dar nu propuneri care n-au niciun fundament financiar în spate, pentru că asta le știe toată lumea. Nu ne mai putem permite să facem acest lucru. De asemenea, am mai spus, mai e un motiv pentru care sunt toate tensiunile pe care le vedem, ține de un deranj pe care în calitate de premier l-am generat. Gândiți-vă că, indiferent de câte taxe aduni, indiferent câte economii faci, dacă nu astupi niște găuri, dacă nu elimini niște pierderi cronice, n-ai făcut nimic și am învățat asta din cei 20 de ani de administrație”, a mai spus liderul PNL. 

