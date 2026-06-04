Nicușor Dan: România și Estonia vor colabora la proiecte de apărare împotriva dronelor după incidentul de la Galați

În mesajul publicat pe X, Nicușor Dan a declarat: „Am primit astăzi un apel telefonic din partea președintelui Estoniei, Alar Karis, după incidentul provocat de o dronă rusească care a lovit o clădire din Galați.

Apreciez profund solidaritatea arătată de aliatul nostru, Estonia. Președintele Karis și-a exprimat, de asemenea, recunoștința pentru doborârea recentă, în Estonia, a unei drone de către un pilot român”.

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Cooperare în domeniul apărării împotriva dronelor

Potrivit președintelui României, cele două state au convenit să intensifice colaborarea în domeniul apărării împotriva dronelor, având în vedere amenințările de securitate generate de războiul din Ucraina.

„Întrucât ambele noastre țări sunt expuse în mod direct amenințărilor generate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei, am convenit să colaborăm îndeaproape la proiecte de apărare împotriva dronelor, inclusiv în cadrul Uniunii Europene și al NATO”, a mai spus Nicușor Dan.

Extinderea Uniunii Europene, pe agenda discuțiilor

Cei doi lideri au abordat și tema extinderii Uniunii Europene, subiect pe care îl consideră important din punct de vedere strategic.

„Am discutat și despre procesul de extindere al Uniunii Europene, pe care ambele state îl consideră de importanță strategică”, mai spune președintele.

La finalul mesajului, Nicușor Dan a reafirmat angajamentul României pentru întărirea capacităților de apărare pe Flancul Estic al NATO:

„România va continua să își consolideze capacitățile militare pentru a asigura o postură solidă de apărare și descurajare pe Flancul Estic”.