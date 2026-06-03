Bogdan Chirieac: Radu Miruță a spus adevărul. Nu vom opri nicio dronă

Analistul politic Bogdan Chirieac a subliniat, într-o intervenție telefonică la Realitatea Plus, că România nu are în prezent capacitatea de a opri eficient dronele rusești. De asemenea, cu privire la programul SAFE a spus că sunt achiziționate prea puține sisteme antiaeriene. Analistul politic a vorbit și despre cele două categorii distincte din industria de Apărare, dând exemple ca Aerostar Bacău, pe care o consideră un model de succes, și companiile Romaero și Avioane Craiova, pe care le-a criticat pentru rezultatele slabe și disfuncționalitățile din activitate.

„Mai nou, domnul Miruță spune că nu suntem capabili să oprim dronele rusești și dacă mâine s-ar întâmpla un nou incident am fi în aceeași situație, deși în ziua incidentului din Galați lăuda radarele instalate de Armată, iar cu privire la Programul SAFE, avem un lider sindical care spune că Executivul a sărit mai multe proceduri și a semnat pe repede înainte niște contracte cu companii străine, iar achizițiile autohtone ar fi fost blocate intenționat”, a ridicat problema moderatoarea TV.

„Dacă mâine are loc un nou atac rusesc nu vom opri nicio dronă”

„În privința dronelor, să știți că este adevărat. Radu Miruță a spus adevărul, dacă mâine are loc un nou atac rusesc, nu vom opri nicio dronă, deoarece nu avem cu ce și nu știm cum. De altfel, dacă vă uitați și la achizițiile despre care vorbim acum, în programul SAFE, sunt foarte puține sisteme anti-aeriene cumpărate. Noi achiziționăm transportoare, tancuri, lucruri care s-au dovedit a fi ținte sigure, coșciuge pe roți, pe câmpul de bătălie din Ucraina, fie că a fost vorba despre ucraineni, fie că a fost vorba de ruși. Dronele sunt mortale pe câmpurile de bătălie”, a precizat Bogdan Chirieac.

„Industria de Apărare de stat trebuie privatizată. În SUA nu există nicio companie de armament de stat”

„Despre programul SAFE, categoric se putea negocia mai bine. În privința industriei de Apărare din România sunt două categorii distincte, practic, fără legătură una cu alta. Industria de Apărare privată se descurcă bine și foarte bine. Ei fac, în principal, exportul de armament din România și industria de Apărare de stat, care e de stat, ca să spun așa, unde mare lucru nu ai ce să faci. Cred că industria de Apărare de stat trebuie să fie privatizată, ce se poate privatiza. Știți câte companii de stat au Statele Unite ale Americii, în domeniul armamentului? Niciuna! Toate sunt private. Da, sunt intens reglementate de guvern, da, precum este normal peste tot. Cred că majoritatea sunt cotate la bursă, guvernul dă toate dispozițiile, se fac în conformitate, nici exportul nu poți să îl faci decât cu aprobarea guvernului, dar lasă privatul să conducă și să preia aceste companii”, a spus Bogdan Chirieac.

„La Avioane Craiova au uitat să comande radioul de bord pentru IAR-99”

În rest, nu suntem în stare să producem ceva în companiile de stat. Sunt exemple clare, respectiv cum arată Aerostar Bacău, care face revizie pentru F-16 și pentru aparatură de înaltă tehnologie și cum arată Romaero Băneasa, în faliment de câțiva ani și tot ce poate să facă este să asigure târguri și expoziții, dar nu se produce nimic acolo, deși e ultra-bine amplasat și avea bază materială, dar nu mai are nimic. E companie de stat. De asemenea, avem exemplul Avioane Craiova, pentru avionul IAR - 99 au uitat să comande radioul de bord. Vă dați seama în ce hal se află compania aceea de stat?”, a conchis analistul politic Bogdan Chirieac.