Primar PNL, condamnat pentru trafic de droguri, îşi anunţă demisia

Primarul PNL al comunei braşovene Ungra, Silviu Şchiopu, a transmis, vineri, că va demisiona din funcţie, după ce a fost condamnat definitiv într-un dosar de trafic de droguri.

El subliniază, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că decizia de condamnare prevede o pedeapsă cu închisoarea suspendată.

"Astăzi mă aflu într-o situaţie dificilă, după pronunţarea unei hotărâri definitive de condamnare cu. Respect decizia instanţei şi, chiar dacă este un moment greu pentru mine şi familia mea, consider că liniştea comunităţii şi buna funcţionare a Primăriei trebuie să fie mai presus de orice. Din acest motiv, am decis să îmi depun demisia din funcţia de primar, fiind convins că acesta este gestul corect şi demn pe care îl datorez oamenilor care mi-au acordat încrederea lor", a scris primarul Silviu Şchiopu.

Decizia Curții de Apel Brașov în dosarul lui Silviu Șchiopu

Primarul comunei Ungra, Silviu Şchiopu, a fost condamnat definitiv la un an şi patru luni de închisoare de către magistraţii de la Curtea de Apel Braşov, într-un dosar de trafic de droguri de risc.

"(Instanţa - n.r.) admite apelurile declarate de inculpaţii Schiopu Silviu Mircea, D. E., SC Ungra CBD SRL, SC Natural CBD SRL împotriva sentinţei penale (...) pronunţată de Tribunalul Braşov (...) pe care o desfiinţează în ceea ce priveşte individualizarea judiciară a pedepselor", se arată în Hotărârea de joi a Curţii de Apel Braşov, postată pe portalul instanţelor.

Cine au mai fost judecați în același dosar cu primarul demisionar Silviu Şchiopu

În acelaşi dosar au mai fost judecaţi un coinculpat căruia instanţa de apel i-a redus, de asemenea, pedeapsa de la 2 ani şi 6 luni la 1 an şi 4 luni de închisoare, precum şi două societăţi comerciale - SC Ungra CBD SRL (deţinută de edilul din Ungra) şi SC Natural CBD SRL - ambele fiind condamnate la amenzi reduse de la 15.000 de lei la câte 12.000 de lei fiecare.

Silviu Şchiopu a fost reţinut în anul 2021 pentru vânzarea de produse pe bază de canabis, firma acestuia, Ungra CBD, deţinând şi un magazin online prin care se vindeau produse pe baza de Cannabidiol care, potrivit prezentării de pe site-ul propriu, se află la speciile de Canabis, precum cânepa.

Al doilea primar din Ungra, Brașov, condamnat la închisoare în ultimii ani

Silviu Şchiopu este al doilea primar din Ungra condamnat la închisoare în ultimii ani. De asemenea, fostul primar PSD Traian Stanciu, care a condus comuna timp de 5 mandate, a fost condamnat şi el, în anul 2023, la închisoare cu suspendare pentru o perioadă de 2 ani, pentru "complicitate la utilizarea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente sau declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene", notează Agerpres.