Ce spune Kelemen Hunor (UDMR) despre varianta Eugen Tomac - premier

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți că nu a vorbit cu președintele Nicușor Dan despre posibilitatea ca Eugen Tomac să fie propus pentru funcția de premier. El a spus că a aflat despre această variantă „din presă”.

Chestionat dacă s-a discutat despre numele lui Eugen Tomac în negocierile pentru formarea noului Guvern, Kelemen Hunor a declarat că nu are mai multe informații decât cele care au apărut public.

„Eu de săptămâna trecută când am avut consultările formale cu președintele Dan, eu n-am mai vorbit cu el. (…) Nu știu, nu mi-a zis președintele nimic de ce intenție are, cu cine dorește să formeze un guvern. Nici cu domnul Tomac n-am vorbit”, a spus președintele UDMR.

Posibilitatea variantei de premier în persoana lui Eugen Tomac

Kelemen a adăugat că este posibil ca varianta aceasta să fie analizată la Cotroceni.

„Poate că este o variantă, dacă a apărut pe sursă, pe care se bazează cineva. Cred că domnul președinte vede că este o problemă de formare a guvernului și a găsit o ecuație pentru a rezolva această problemă. Și încearcă acum să vadă dacă va funcționa”, a declarat Kelemen Hunor.

De asemenea, președintele UDMR a spus că discuția despre Eugen Tomac trebuie separată în mai multe planuri. Pe de o parte, a declarat că îl apreciază personal pe europarlamentar.



„Nu este nimic personal aici, îl știu, este un om extrem de onorabil, corect. Ne știm încă din Parlament, că a fost foarte mult timp parlamentar la Camera Deputaților. Și este un om care ascultă pe toți, un om care nu este conflictual. Deci, din acest punct de vedere, ar fi ok”, a afirmat acesta.

Semne de întrebare despre reprezentarea politică a lui Eugen Tomac

Kelemen Hunor a spus că există semne de întrebare legate de reprezentarea politică a lui Eugen Tomac, în contextul în care PMP nu este în Legislativ.

„După aceea trebuie să vedem pe cine reprezintă domnul Tomac. Și aici vorbim despre un partid care nu este în Parlamentul României. Să încredințez formarea unui președinte de partid care nu este în Parlament, din punct de vedere politic, este cam interesant, ca să spun așa, este o rezolvare interesantă a ecuației”, a spus președintele UDMR.

El a mai precizat că nu este evident nici ce tip de guvern ar încerca să facă Eugen Tomac, dacă ar primi mandatul de premier.

„Nu știm cu cine dorește domnul Tomac, dacă va fi nominalizat, să formeze un guvern. Dorește un guvern politic? Dacă da, atunci din cine să fie format acel guvern? Dorește un guvern tehnocrat? E o altă variantă? Atunci trebuie să vedem cu ce program de guvernare vine”, a declarat Kelemen Hunor.

A fost discutată varianta Eugen Tomac la consultările de la Cotroceni de săptămâna trecută?

Întrebat dacă varianta Eugen Tomac a fost discutată la consultările de săptămâna trecută cu președintele Nicușor Dan, președintele UDMR a negat acest fapt.



„Nu, nu a fost pronunțat niciun nume săptămâna trecută la consultările la care am fost eu prezent. Sigur ne-a întrebat domnul președinte dacă avem vreo propunere, noi am spus că nu avem o propunere de prim-ministru și n-am mai discutat despre nume”, a spus acesta.

Președintele UDMR a făcut precizări și despre ideea conform căreia Eugen Tomac ar putea reprezenta o variantă „independentă” tocmai pentru că este liderul unui partid mic, care nu se află în Parlament.

„Este o responsabilitate politică. Deci când votezi un guvern, înseamnă că partidele își asumă o responsabilitate, o răspundere pentru acel guvern. Independent de cine? Deci nu există independent. Asta este o găselniță frumoasă”, a spus președintele UDMR.

Kelemen Hunor spune că UDMR ar putea colabora cu Eugen Tomac



Kelemen Hunor a mai spus că, totuși, că UDMR ar putea colabora cu Eugen Tomac, dacă vor exista discuții, precum și un program de guvernare structurat.

„Din acest punct de vedere, sigur că putem colabora cu Eugen Tomac. Nu avem o problemă, mai ales dacă va solicita o colaborare sau o susținere și dacă vom ști ce dorește să facă, ce program de guvernare dorește”, a spus Kelemen Hunor, la Euronews.