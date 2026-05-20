Cătălin Predoiu: România și Qatar consolidează cooperarea strategică în domeniul afacerilor interne

Întrevederea a reconfirmat nivelul foarte bun al relațiilor bilaterale dintre România și Statul Qatar și interesul comun pentru dezvoltarea unei cooperări strategice consolidate în domeniul afacerilor interne, bazate pe dialog politic constant, încredere reciprocă și orientare către rezultate concrete. În contextul actualelor provocări de securitate, cei doi oficiali au subliniat importanța aprofundării cooperării instituționale și a dezvoltării unor mecanisme moderne și eficiente de colaborare.

Discuțiile au vizat consolidarea dimensiunii strategice a cooperării bilaterale, prin dezvoltarea unor proiecte comune în domenii precum digitalizarea activităților de aplicare a legii, securitatea cibernetică, utilizarea tehnologiilor emergente și a inteligenței artificiale, precum și formarea profesională și dezvoltarea capacităților instituționale. A fost evidențiat interesul ambelor părți pentru schimbul de expertiză și bune practici în procesul de modernizare și transformare digitală a structurilor de afaceri interne.

În acest context, a fost reiterată importanța continuării dialogului tehnic și operațional dintre instituțiile responsabile din cele două state, inclusiv în perspectiva dezvoltării unui cadru bilateral extins de cooperare în domenii de interes strategic. Totodată, a fost subliniat potențialul de dezvoltare a cooperării în domeniul utilizării tehnologiilor avansate, al consolidării rezilienței instituționale și al creșterii capacității de răspuns la noile riscuri și amenințări de securitate.

Ministrul Predoiu a subliniat importanța dezvoltării dimensiunii economice și de investiții între cele două state, precum și necesitatea atragerii companiilor qatareze în România

„Parteneriatul dintre MAI din România și structurile omoloage din Statul Qatar are un potențial semnificativ de dezvoltare, iar cooperarea dintre instituțiile noastre în domeniul afacerilor interne reprezintă un exemplu de dialog pragmatic și orientat spre rezultate, în beneficiul cetățenilor și al securității regionale”, a declarat ministrul Cătălin Predoiu.

La finalul întrevederii, cei doi demnitari au convenit asupra continuării dialogului instituțional și a aprofundării cooperării bilaterale în domeniul afacerilor interne.