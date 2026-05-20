„Studentul nu este foarte hotărât și nu este cel care să nu aibă frică de necunoscut, au frică, sunt reținuți și atunci ei trebuie întâi să practice tehnica respectivă, procedura respectivă într-un skills lab pe tot felul de modele didactice din silicon”, spune conf. univ. dr. Iuliana Ionașcu, decanul Facultății de Medicină Veterinară . Aici, ei învață să facă suturi, să recolteze sânge și să depășească barierele emoționale înainte de a pune mâna pe un animăluț.

Pregătirea practică nu se oprește însă între zidurile facultății. Studenții de anul cinci, care studiază modular, își petrec zile întregi în afara campusului: „Pleacă la fermă în module... la abator, la fabrici de procesare... pleacă la 7:15, se întorc după-amiază și fac lucrările practice efectiv în ferma respectivă, în herghelie, în abator”, mai spune conf. univ. dr. Iuliana Ionașcu.

Această imersiune totală în realitatea pieței muncii garantează că tinerii absolvenți sunt pregătiți pentru profesie, fără a avea nevoie de stagii suplimentare de practică după terminarea facultății. Spitalul Universitar de Urgență al facultății, funcțional 24/7, oferă de asemenea o cazuistică extrem de diversificată pentru practica zilnică. Tratează urgențe variate, de la cai și animale de fermă, până la câini, pisici și animale de companie exotice.

Inovație și recunoaștere europeană în sălile de necropsie

Transformarea campusului a atins apogeul odată cu modernizarea sălii de diagnostic necropsic (pavilionul 8), care îmbină arhitectura de epocă cu luminatoare clasice pe tavan, cu dotări tehnologice de ultimă generație, precum ecrane LED și camere video.

Laboratorul modern le permite studenților din anul 6 să facă disecții și diagnostice complete, inclusiv examene histopatologice la microscop. Biosecuritatea este tratată cu maximă seriozitate, toți studenții se echipează corespunzător de la cap la coadă în vestiare speciale înainte de a intra în zona de disecție.

Calitatea excepțională a acestor noi dotări a atras atenția la nivel internațional.

„Piesa de rezistență a intrat în circuitul pregătirii europene a cursurilor de specializare ESAVS (n.r. - European School for Advanced Veterinary Studies / Școala Europeană pentru Studii Veterinare Avansate)”, a declarat reprezentantul facultății.

Anul viitor, campusul va găzdui trei cursuri ESAVS de chirurgie susținute de profesorul Gilles Dupré, o personalitate mondială în domeniu, recunoscută drept „tatăl chirurgiei”. Această alegere a Bucureștiului pentru formarea a zeci de specialiști europeni demonstrează că Facultatea de Medicină Veterinară a reușit o combinare armonioasă a patrimoniului cultural istoric cu elementele moderne și creează un mediu educațional de top mondial.