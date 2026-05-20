Grupul eMAG anunță investiții de 1,2 miliarde de lei pentru următorul an fiscal și accelerează dezvoltarea comerțului online prin AI

La 25 de ani de la prima comandă înregistrată, eMAG își consolidează rolul de platformă regională de e-commerce, cu un ecosistem care a ajuns la aproximativ 9 milioane de clienți activi, 80.000 de parteneri și 100 de milioane de tranzacții anuale. În regiune, 1 din 2 cumpărători online aleg eMAG, iar platforma continuă să crească prin servicii care ajută clienții să economisească timp și bani, în timp ce le oferă antreprenorilor acces la un canal suplimentar de vânzare cu clienți din mai multe piețe.

„După un sfert de secol de inovație constantă, reconfirmăm angajamentul eMAG față potentialul ecommerce in regiune prin investiții de 1,2 miliarde de lei planificate pentru acest an financiar. Prin aceste investiții, vom continua să susținem prin tehnologie și infrastructura dezvoltarea comerțului online, antreprenoriatul și inovația românească. Potențialul regional este în continuare semnificativ, cu rate de crește de până la trei ori în următorii ani, raportat la rata de penetrare actuală de 11-12% din total retail. Pentru a valorifica acest potențial, ne vom concentra asupra proiectelor care folosesc inteligența artificială pentru a construi o experiență de shopping mai simplă, mai personală și mai eficientă pentru clienți, în timp ce vom construi infrastructura logistica si de livrare, menita sa serveasca mai rapid clientii si sa eficientizeze operatiunile partenerilor” a declarat Tudor Manea, CEO eMAG Group.

În România, platforma eMAG a generat vânzări de 10,6 miliarde de lei în 2025, în creștere cu 3,9% față de anul anterior. Numărul produselor comandate de pe platformă a ajuns la 87,2 milioane, cu 9,1% mai mult decât în anul precedent.

Traficul pe eMAG.ro a depășit pragul de 1 miliard de vizite în 2025, în creștere față de 968 de milioane în 2024. Gama de produse disponibile pentru clienți a continuat să se extindă, ajungând la 38 de milioane de oferte în România, în creștere cu 10 milioane față de anul anterior.

Crește frecvența de cumpărare: comenzi de 19 produse per client



Creșterea frecvenței de cumpărare arată că tot mai mulți oameni aleg să își facă cumpărăturile de zi de zi online. În 2025 un client a comandat, în medie, 19 produse pe an, în creștere față de 17,3 produse în anul anterior. Și tendința de diversificare a coșului de cumpărături este confirmată de comportamentul clienților: anul trecut, 1 din 4 clienți a cumpărat produse din mai mult de șase categorii, față de 22% în 2024 și 17% în 2021.



Genius și MyWallet simplifică cumpărăturile recurente

Peste 300.000 de clienți noi s-au abonat la Genius în ultimul an, serviciul care a ajuns la a ajuns la 1,5 milioane de utilizatori în România. Aceștia comandă recurent produse din categorii precum detergenți și produse de curățare, accesorii pentru telefoane mobile, produse pentru îngrijirea părului, suplimente alimentare, produse de igienă personală, scutece, produse de îngrijire a pielii, hrană pentru animale de companie, cafea și produse de machiaj.

MyWallet continuă să susțină clienții care au nevoie de plăți flexibile, serviciul de plată în rate fiind disponibil pentru peste 3 milioane români. În ultimul an, 400.000 de clienți au folosit MyWallet cel puțin o dată, iar serviciul a devenit o soluție relevantă pentru achizițiile cu valoare mai mare, dar și pentru cumpărăturile recurente. Clienții folosesc cel mai des plata în patru rate egale pentru produse precum laptopuri, telefoane, televizoare, frigidere, mașini de spălat.

Primul agent AI conversațional de cumpărături dezvoltat în România



Oamenii comandă mai des online atât pentru că apreciază economia de timp și bani, cât și pentru că au o experiența de cumpărare mai simplă, mai relevantă și mai rapidă, care este îmbunătățită constant cu ajutorul AI. Primele date arată că utilizatorii folosesc iZi, primul agent conversațional de cumpărături cu AI dezvoltat în România, mai ales ca personal shopper: în 60% dintre interacțiuni, aceștia nu au căutat un produs anume, ci au descris o nevoie, un buget, o ocazie sau persoana pentru care cumpără. În medie, clienții care folosesc iZi primesc 5,6 produse recomandate pe sesiune și adresează 2,6 întrebări pe sesiune. 5% dintre utilizatori comandă direct din chat, iar cele mai active categorii sunt Electro & Auto, unde specificațiile tehnice complexe sunt importante, și Beauty, unde personalizarea are un rol esențial.



În următoarea etapă, iZi va fi integrat în mai multe zone ale traseului de cumpărare, va permite interacțiuni multimodale — inclusiv prin imagini și voce — și va include opțiuni de plată directă, astfel încât clienții să poată finaliza achiziția fără să iasă din conversație.



AI în Marketplace și Fulfilment by eMAG accelerează creșterea antreprenorilor locali

Inteligența artificială contribuie și la dezvoltarea antreprenorilor din eMAG Marketplace.

În 2025, sellerii au listat 31 de milioane de produse noi cu ajutorul instrumentelor bazate pe AI, cu 50% mai multe decât în 2024. Numărul produselor listate în mai puțin de 24 de ore a crescut cu 157%, pe măsură ce AI-ul a accelerat procesul de listare și a îmbunătățit calitatea conținutului disponibil în platformă.



Tot cu ajutorul AI, tot mai mulți antreprenori folosesc eMAG Marketplace pentru a se dezvolta în regiune, printr-o listare rapidă cu traducere automată. În 2025, 8.084 de selleri au început să vândă cross-border, iar 3,7 milioane de produse noi au fost vândute prin acest canal. Categoriile cu cele mai mari creșteri cross-border au fost fitness, mobilier, telefoane mobile, sporturi și accesorii auto.



De asemenea, Fulfilment by eMAG continuă să fie un instrument important pentru sellerii care vor livrare mai rapidă și încredere mai mare din partea clienților. Ofertele din FBE, care ajung la clienți de două ori mai repede decât în cazul celor expediate direct de sellerii care nu folosesc acest serviciu, în medie în 1,5 zile, au crescut cu 54%. Filtrul „Delivered by eMAG” a generat vânzări suplimentare de 50%, susținute de încrederea pe care o oferă clienților.

În plus, prin programul „Deschide România”, eMAG continuă să susțină afacerile locale și aduce în platformă peste 2,5 milioane de produse locale de la producători români. Sellerii locali beneficiază de trei luni de Fulfilment by eMAG gratuit, credit de 50 de euro pentru Ads în fiecare țară, discount de 50% la comisioane și 0% taxe cross-border în primele 12 luni. Cele mai importante categorii pentru produsele realizate pe plan local sunt decorațiunile pentru casă, îmbrăcămintea pentru bărbați, textilele pentru casă, moda pentru copii și mobilier.

Despre eMAG

Înființată în 2001, eMAG este un pionier al sectorului de comerţ online care s-a dezvoltat în România, Ungaria și Bulgaria cu obiectivul de a ajuta clienții din întreaga regiune să economisească timp și bani. Cu o gamă de produse în continuă creștere pe care le pune la dispoziția clienților împreună cu partenerii din Marketplace, eMAG este locul unde oricine poate căuta și comanda orice, oricând și oriunde. Clienții din România ai platformei beneficiază de servicii cu valoare adăugată, cum ar fi aplicația mobilă, livrare rapidă la easybox, 30 de zile timp de retur, rambursare rapidă prin Instant Money Back, servicii flexibile de plată din contul eMAG/MyWallet, și abonamentul cu livrare gratuită Genius peste un anumit prag în cinci aplicații de comerț electronic (eMAG, Wolt, Fashion Days, Freshful și Flip). Cu ajutorul eMAG Marketplace, antreprenorii români care vând pe platformă au la dispoziție o serie de programe și instrumente care îi ajută să își scaleze business-ul în Europa Centrală și de Est: Fulfilment by eMAG, Genius easybox, eMAG Ads sau campaniile desfășurate pe platformă sunt doar câteva dintre acestea. Pentru mai multe informații despre eMAG, accesați about.emag.ro.