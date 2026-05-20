Bărbat arestat preventiv în Arad, după ce și-a ars soția cu un trabuc în fața copilului

Un bărbat de 30 de ani, din judeţul Arad, şi-ar fi ars soţia pe picior cu un trabuc şi ar fi bătut-o în faţa copilului de 10 ani, suspectul fiind arestat preventiv pentru 30 de zile pentru violenţă în familie.

Bărbatul era gelos

Potrivit procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad, cearta între soţi a avut loc pe fondul geloziei, iar martor a fost copilul în vârstă de 10 ani.

„În timp ce se afla la locuinţa situată în comuna Vinga, pe fondul geloziei şi al consumului de alcool, în prezenţa fiului minor, inculpatul U.C. a exercitat acte de violenţă fizică asupra soţiei sale U.N (25 de ani - n.r.). În concret, inculpatul a tras-o de păr, a lovit-o în zona capului şi a ars-o cu un trabuc pe piciorul drept”, se arată într-un comunicat de presă transmis, miercuri, de Parchet.

Procurorii spun că femeia a avut nevoie de până la nouă zile de îngrijiri medicale, din cauza rănilor suferite.

Judecătoria Arad a decis arestarea preventivă a bărbatului pentru 30 de zile.

Nu existau antecedente în familie

Primarul comunei Vinga, Ioan Negrei, a adăugat, pentru Agerpres, că această familie s-a mutat mai recent în localitate şi nu este în evidenţe cu probleme de violenţă domestică.

Săptămâna trecută, tot în judeţul Arad, un agent de pază din Arad a fost trimis în judecată după ce şi-ar fi ars iubita cu un fier de călcat încins pe ambele picioare, provocându-i acesteia şase leziuni şi cicatrici permanente.

Citește și: Un alt sibian târât de cal, în stare foarte gravă la spital. Este al doilea caz în mai puțin de 24 de ore