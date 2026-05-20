Dom de căldură peste Europa. Roxana Bojariu (ANM) arată cum va fi afectată România

Un dom de căldură vine peste Europa, iar temperaturile vor crește în unele țări cu 15 grade mai mult peste normalul lunii mai. În acest context, Roxana Bojariu, climatolog ANM, a explicat cum va fi afectată România.

"În Spania, în Portugalia, chiar în zilele care urmează, vom avea temperaturi de peste 30 de grade. Apoi temperaturile ridicate de peste 30 de graede Celsius vor veni de la mijlocul săptămânii viitoare, în mare parte în Europa de Vest şi Centrală. Noi, deocamdată, în România avem o informare de cantităţi importante de furtuni. Avem avertizare Cod galben de vânt pentru zona de est.

Chiar dacă vor creşte temperaturile şi la noi, din informaţiile pe care le avem până acum, totuşi acest dom de căldură ne va influenţa în mai mică măsură decât în zona de Vest a Europei. Dar e adevărat că pe suprafeţe mari din Europa vom avea temperturi ridicate, cât de ridicate rămâne să vedem", a declarat Roxana Bojariu, climatolog ANM, la Antena 3 CNN.

Roxana Bojariu, ANM: "E ca un munte de aer cald"

"Ce înseamnă aces dom centrat, mai ales, pe Vestul Europei? Înseamnă nu doar extindere spaţială la sol, ci şi extindere pe verticală, ca un munte de aer cald, care este şi stabil. Având temperaturi ridicate şi pe verticală, şi pe suprafaţă mare, va fi greu de erodat de cicloni atlantici, care să împrospăteze aerul. Aşa cum arată acum lucrurile, centrul de impact mare va fi în Vestul Europei, putem fi influenţaţi şi noi periferic", a mai explicat Roxana Bojariu.