Vremea până pe 27 aprilie. ANM, prognoza meteo actualizată: Vin ploile

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo actualizată până pe 27 aprilie. Potrivit meteorologilor, în săptămânile ce urmează vom avea temperaturi apropiate de valorile normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări. Săptămâna viitoare sunt așteptate precipitații mai abundente în sudul, estul țării și în zonele montane. Apoi va urma o perioadă cu deficit de ploi în vest și și nord-vest. Spre finalul perioadei, regimul pluviometric se va echilibra, iar cantitățile de precipitații vor fi, în mare parte, normale.

Săptămâna 30.03.2026 – 06.04.2026

Valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile sudice, estice și local în cele centrale, precum și în zona Carpaților Orientali și Meridionali, dar și local deficitar în extremitatea de nord-vest a teritoriului.

Săptămâna 06.04.2026 – 13.04.2026

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în regiunile vestice și nordvestice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Săptămâna 13.04.2026 – 20.04.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru aceast interval, în cea mai mare parte a teritoriului.

Săptămâna 20.04.2026 – 27.04.2026

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.