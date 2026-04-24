DCNews Vremea
Data actualizării: 09:04 24 Apr 2026 | Data publicării: 09:00 24 Apr 2026

Vreme mai rece decât normalul perioadei, urmată de încălzire. Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni
Autor: Iulia Horovei

copac inflorit vreme anm temperaturi Copac înflorit. ANM a emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Sursa foto: DCNews/ Iulia Horovei

Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, cu temperaturi mai scăzute decât normalul perioadei, urmate de un proces de încălzire.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Astfel, meteorologii indică un început de interval mai rece decât normalul perioadei, urmat de temperaturi apropiate de mediile climatologice.

Săptămâna 27.04.2026 – 04.05.2026

Valorile termice vor fi cu mult mai scăzute decât cele specifice pentru această săptămână, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile sudice, estice și centrale, în timp ce în restul teritoriului se va situa în limite în general normale pentru această perioadă.

Săptămâna 04.05.2026 – 11.05.2026

Temperatura aerului va avea valori în general apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în regiunile sud-vestice, iar în restul teritoriului se va situa în limite în general normale pentru această săptămână.

Săptămâna 11.05.2026 – 18.05.2026

Regimul termic va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, în toată țara.

Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval, în majoritatea regiunilor.

Săptămâna 18.05.2026 – 25.05.2026

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de normele climatologice ale acestei perioade, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric va fi ușor excedentar în regiunile estice și sudice, ușor deficitar în cele vestice și apropiat de normalul intervalului în restul teritoriului.

