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DCNews Stiri Cod Portocaliu de averse torențiale, vijelii și grindină. ANM, lista județelor vizate

Cod Portocaliu de averse torențiale, vijelii și grindină. ANM, lista județelor vizate

Autor: Doinița Manic
Data publicării: 07 Iun 2026
imagine cu furtuna Totodată, ANM a emis și un Cod Galben de averse torențiale. Foto: Florin Răvdan, dcnews
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Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o atenţionare nowcasting Cod portocaliu de averse torenţiale.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică, o atenţionare nowcasting Cod Portocaliu de averse torenţiale, descărcări electrice şi vijelii.

Zone vizate:  

  • Județul Brăila: Galbenu, Jirlău, Vișani;
  • Județul Buzău: Poșta Câlnău, Săgeata, Cochirleanca, Ziduri, Balta Albă, Ghergheasa, Bălăceanu, Robeasca;
  • Județul Constanta: Cobadin, Tuzla, Băneasa, Topraisar, 23 August, Rasova, Limanu, Peștera, Chirnogeni, Albești, Independența, Oltina, Aliman, Ciocârlia, Amzacea, Pecineaga, Deleni, Adamclisi, Dobromir, Mereni, Ion Corvin, Costinești, Comana, Bărăganu, Cerchezu, Dumbrăveni, Mangalia;
  • Județul Tulcea: Sulina, Chilia Veche, Crișan, C.A. Rosetti, Pardina.

Cod Galben de averse torențiale

Unele județe se află sub avertizarea unei atenționări nowcasting de Cod Galben de averse torenţiale, până la ora 16:40.

VEZI ȘI: ANM a emis Cod galben de vijelii, descărcări electrice și grindină în aproape jumătate de țară. Zonele vizate

Zone vizate:

  • Județul Argeş: Leordeni, Suseni, Rătești, Rociu, Negrași, Teiu.
  • Județul Dâmboviţa: Găești, Dragodana, Petrești, Mogoșani, Cobia, Crângurile, Morteni, Valea Mare, Gura Foii, Răscăeți.

Până la ora 17:30 se află sub Cod Galben și:

  • Județul Argeş: Buzoești, Slobozia, Ungheni, Recea, Mozăceni, Popești, Izvoru, Ștefan cel Mare, Râca.
  • Județul Dâmboviţa: Șelaru, Răscăeți.

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