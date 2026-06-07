Cod Portocaliu de averse torențiale, vijelii și grindină. ANM, lista județelor vizate

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică, o atenţionare nowcasting Cod Portocaliu de averse torenţiale, descărcări electrice şi vijelii.

Zone vizate:

Județul Brăila: Galbenu, Jirlău, Vișani;

Județul Buzău: Poșta Câlnău, Săgeata, Cochirleanca, Ziduri, Balta Albă, Ghergheasa, Bălăceanu, Robeasca;

Județul Constanta: Cobadin, Tuzla, Băneasa, Topraisar, 23 August, Rasova, Limanu, Peștera, Chirnogeni, Albești, Independența, Oltina, Aliman, Ciocârlia, Amzacea, Pecineaga, Deleni, Adamclisi, Dobromir, Mereni, Ion Corvin, Costinești, Comana, Bărăganu, Cerchezu, Dumbrăveni, Mangalia;

Județul Tulcea: Sulina, Chilia Veche, Crișan, C.A. Rosetti, Pardina.

Cod Galben de averse torențiale

Unele județe se află sub avertizarea unei atenționări nowcasting de Cod Galben de averse torenţiale, până la ora 16:40.

VEZI ȘI: ANM a emis Cod galben de vijelii, descărcări electrice și grindină în aproape jumătate de țară. Zonele vizate

Zone vizate:

Județul Argeş: Leordeni, Suseni, Rătești, Rociu, Negrași, Teiu.

Județul Dâmboviţa: Găești, Dragodana, Petrești, Mogoșani, Cobia, Crângurile, Morteni, Valea Mare, Gura Foii, Răscăeți.

Până la ora 17:30 se află sub Cod Galben și: