Furtunile lovesc România: avertizări de ultimă oră. Vremea se schimbă brusc

De astăzi, de la ora 12:00, a intrat în vigoare o alertă meteo de Cod Galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ, valabilă până la ora 23:00. Sunt vizate Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei, a Munteniei și a zonei de munte, local în Maramureș, în sudul Olteniei și în nord-vestul Dobrogei.

”În Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei, a Munteniei și a zonei de munte, local în Maramureș, în sudul Olteniei și în nord-vestul Dobrogei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii (viteze de 50...70 km/h) și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15...25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp” anunță Administrația Națională de Meteorologie.

De la ora 23:00 până duminică dimineață, la ora 07:00, a fost emisă o altă alertă meteo de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ, pentru centrul și estul Moldovei, estul Munteniei și Dobrogea.

”Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, în prima parte a nopții în centrul și estul Moldovei, apoi în estul Munteniei și Dobrogea. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze de 50...60 km/h) și izolat grindină de mici dimensiuni. În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15...25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp” mai precizează meteorologii.

În paralel, au fost emise alerte meteo de fenomene severe imediate: