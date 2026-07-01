O nouă avertizare de Cod Portocaliu de furtuni a intrat în vigoare în București

Furtuna a făcut prăpăd în București, capitala fiind paralizată și astăzi. Nu a mai plouat atât de mult de 40 de ani! În 12 ore, a plouat cât într-o lună și jumătate. În această după-amiază, Capitala este, din nou, sub alertă.

De la ora 15:00, a intrat în vigoare alerta meteo de Cod Portocaliu de vijelii puternice, averse torențiale importante cantitativ, grindină de medii și posibil mari dimensiuni, frecvente descărcări electrice, valabilă până în 2 iulie, la ora 06:00.

Avertizarea este valabilă pentru Banat, Crișana, vestul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia, Carpații Occidentali și cea mai mare parte a Carpaților Meridionali

”În Banat, Crișana, vestul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia, Carpații Occidentali și cea mai mare parte a Carpaților Meridionalivor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin vijelii puternice cu rafale de 70...90 km/h și izolat de peste 100 km/h, averse torențiale, grindină de medii și posibil mari dimensiuni (2...5 cm) și frecvente descărcări electrice. În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 25...40 l/mp și pe arii restrânse de peste 50...60 l/mp” anunță Administrația Națională de Meteorologie.

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