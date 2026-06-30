Papa Leon al XIV-lea a numit a treia femeie la conducerea unui departament de la Vatican

Papa Leon. FOTO: Agerpres

Papa Leon al XIV-lea a numit marţi încă o femeie, cea de-a treia, la conducerea unui dicaster de la Vatican, echivalentul unui minister guvernamental.

Sora Alessandra Smerilli va conduce Dicasterul pentru Promovarea Dezvoltării Umane Integrale începând cu data de 1 septembrie, a anunţat biroul de presă de la Vatican. Acest dicaster se ocupă de chestiuni care ţin de migraţie, justiţie socială, dezvoltare şi mediu, notează dpa și Agerpres.

Femeile numite la conducerea unui dicaster rămân o excepţie la Vatican, în condiţiile în care 13 astfel de structuri guvernamentale sunt în continuare conduse de bărbaţi.

Predecesorul lui Leon al XIV-lea, regretatul papă Francisc, a decis ca sora Simona Brambilla să devină prima femeie care urma să conducă un dicaster al Vaticanului, la începutul anului 2025, cu doar câteva luni înaintea morţii sale. Simona Brambilla conduce de atunci Dicasterul pentru Institutele de Viaţă Consacrată şi Societăţile de Viaţă Apostolică, un "minister" al Curiei (guvernul Vaticanului) responsabil de ordinele şi congregaţiile religioase.

La începutul lunii iunie 2026, papa Leon al XIV-lea a numit-o pe Maria Montserrat Alvarado, o jurnalistă născută în Mexic, în funcţia de prefect al Dicasterului pentru Comunicare.