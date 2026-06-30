Cea mai mare gaură neagră din România. Comparație cu Olanda și Polonia. A. Caramitru: Este o NEBUNIE. Rețeta falimentului și furtului generalizat

Primărie/ Imagine ilustrativă

”Asta e cheia nenorocirii”. Analistul Andrei Caramitru vorbește despre gaura neagră din România alimentată de influența baronilor locali.

”Problema principală - și gaura neagră cea mai mare la noi - sunt autoritățile locale și fragmentarea dementă pe care o avem. Hai să vedem. România are la 19 milioane de persoane:

- 41 județe + București = 42

- 3181 de primării/ UAT-uri

Olanda? La o populație similară (18 milioane)

- 12 provincii

- 342 de primării UAT-uri (de aproape 10 ori mai puține!!!!!)

Polonia? Care e de două ori mai mare, 37 de milioane:

- 16 voievodate (județe)

- 2477 primării (mult mai puține decât la noi la o populație dublă!!!!)

Cât ne costă panarama asta? Doar vreo 69 de miliarde de RON anual, în mare parte furați prin schemele baronilor de stepă. E diferența dintre câți bani încasează din taxe local UAT-urile și cât e trimis de la bugetul central. Adica vreo 1 miliard de EUR pe luna! Pe luna!

Uitați de exemplu București-Ilfov. Avem așa ca șefi:

- 2 prefecți, un șef de CJ (Thuma)

- 1 primar general, 6 primari de sector, 40 primari de UAT-uri în Ilfov

- Total: 50 de primari, prefecți etc. 50 !!!!!

Sau Sălaj. La o populație pe hârtie de 217.000 de oameni (real vreo 150.000), adică mai mic decât un oraș sau sector de București:

- șef de CJ, prefect și 61 de primari/ UAT-uri

- e ca și cum fiecare stradă dintr-un sector din București sau din Brașov sau Timișoara ar avea - fiecare stradă- o întreagă primărie!!!!!

Este o NEBUNIE. Rețeta falimentului și furtului generalizat. Asta e cheia nenorocirii, motivul hoției generale și a tembelizării partidelor.

Ar trebui să avem maxim 10 județe și 800 de primării. Maxim maxim. Aici și PNL trebuie să se trezească ca și ei sunt opuși la reforma asta. Cu voturile PNL ar trece în parlament reforma. Pur și simplu NU SE MAI POATE! GATA! Sau mă rog. Hai mai degrabă cu FMI-ul ăla odată să rezolvăm așa lucrurile. Lăcuste” scrie analistul Andrei Caramitru, pe Facebook.