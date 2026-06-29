Cine a plătit o cauțiune de 3,6 milioane de dolari pentru eliberarea lui Herman Halușcenko, fost ministru ucrainean al Energiei, acuzat de spălare de bani

Herman Halușcenko, fost ministru ucrainean al Energiei și al Justiției. Sursa foto: Ministerul Justiției, Facebook/UA.

Cauțiunea de aproximativ 150 de milioane de hrivne (aproximativ 3,6 milioane de dolari), stabilită pentru fostul ministru ucrainean al Energiei, Herman Halușcenko, cercetat pentru spălare de bani și implicare într-o organizație criminală, a fost achitată integral luni.

Cauțiunea de 150 de milioane de hrivne (3,6 milioane de dolari) stabilită pentru fostul ministru ucrainean al Energiei, Herman Halușcenko, a fost achitată integral luni. Suma a fost plătită de cinci companii private, ceea ce îi deschide fostului ministru calea către eliberarea din arest preventiv, după finalizarea procedurilor legale.

Conform The New Voice of Ukraine, care citează proiectul de investigații Schemes, în 26 iunie, trei companii au plătit 105 milioane de hrivne (aproape 2,5 milioane de dolari). Luni, alte două firme au plătit încă 45 de milioane de hrivne (aproximativ 1,1 milioane de dolari), întreaga cauțiune a fiind acoperită.

Cine a achitat cea mai mare parte a cauțiunii

Cea mai mare parte a cauțiunii, 87 de milioane de hrivne, respectiv aproximativ 2,1 milioane de dolari, a fost achitată de compania Hirant Construct. Restul de bani a fost de la firme din domeniul comerțului cu lemn și al exploatării forestiere.

Misterul din spatele cauțiunii



Plata cauțiunii a intrat în vizorul jurnaliștilor de investigație, pentru că banii nu au fost achitați de Halușcenko, ci de cinci companii private din comerțul cu produse din fier, comerțul cu lemn și exploatarea forestieră.



Conform jurnaliștilor de la Schemes, unele dintre companiile care au plătit cauțiunea au o activitate declarată extrem de modestă. De exemplu, Hirant Construct, care a achitat cea mai mare parte a sumei, are un singur angajat și un capital social de doar 5.000 de hrivne, aproximativ 120 de dolari.

Ministrul ucrainean al Energiei, acuzat de spălarea a peste 112 milioane de dolari



Herman Halușcenko a fost în fruntea Ministerului ucrainean al Energiei între anii 2021 și 2025, iar apoi a ocupat funcția de ministru al Justiției, câteva luni în anul 2025. Halușcenko se află în arest din luna februarie 2026.



La mijlocul lui februarie, Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Parchetul Specializat Anticorupție (SAPO) l-au pus sub acuzare în speța „Midas”. Este suspectat de participare la o organizație criminală și de spălare de bani.

Anchetatorii susțin că organizația a înființat, în luna februarie 2021, un fond de investiții înregistrat în Anguilla, teritoriu britanic cunoscut ca jurisdicție offshore, cu scopul de a atrage aproape 100 de milioane de dolari. Conform procurorilor, în perioada în care Halușcenko conducea Ministerul Energiei, gruparea ar fi câștigat peste 112 milioane de dolari din activități ilegale din sectorul energetic, sume care ar fi fost apoi spălate prin criptomonede și alte instrumente financiare.

1,2 milioane de dolari - cauțiune cu reducere



Halușcenko a fost reținut pe data de 15 februarie 2026, în momentul în care încerca să plece din Ucraina. Două zile mai târziu, procurorii anticorupție au dispus arestarea sa preventivă și au decis o cauțiune de 200 de milioane de hrivne, aproape 4,8 milioane de dolari.

Acum două săptămâni, judecătorii au diminuat suma la 150 de milioane de hrivne, adică 3,6 milioane de dolari.

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