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Împușcături în Germania. Sunt 5 morți

Autor: Irina Constantin
Data publicării: 29 Iun 2026
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stade germania

Știrea momentului vine din Germania, unde sunt raportate focuri de armă și 5 persoane decedate.

Mai multe persoane au murit luni, după un atac armat la Stade, Germania. O operațiune majoră a poliției este în desfășurare în orașul din Saxonia Inferioară, după ce ofițerii au intervenit în urma unor sesizări privind mai multe focuri de armă trase.

Poliția a descris incidentul ca fiind o situație în „dinamică” și a îndemnat oamenii să stea departe de zonă. Potrivit publicației germane t-online, citând un purtător de cuvânt al Poliției, cinci persoane au fost ucise.

Postul de televiziune german RTL, citând surse polițienești, a relatat că atacul a avut loc la un centru pentru tineri. Motivul atacului rămâne neclar, iar anchetele continuă. Ziarul german WELT a relatat că cel puțin o persoană a fost arestată în legătură cu incidentul, notează presa internațională. 

Un număr mare de personal de urgență se află la fața locului. Poliția a sfătuit oamenii să evite zona, prin intermediul canalelor de socializare. Stade are o populație de aproximativ 50.000 de locuitori și se află la vest de Hamburg.

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germania
atac armat
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