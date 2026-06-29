Pakistanul atacă ținte în Afganistan într-o nouă escaladare la frontieră

Forțele de securitate pakistaneze păzesc locul unei explozii și al unui schimb de focuri, 28 iunie 2026. Sursa foto: Agerpres

Pakistanul a lansat atacuri asupra unor ținte din Afganistan, vizând ascunzători ale militanților, în timp ce autoritățile de la Kabul acuză victime civile în urma loviturilor.

Pakistanul a anunţat că a atacat ţinte din Afganistanul vecin, precizând că a lovit ascunzători folosite de militanţi, inclusiv de talibanii pakistanezi, transmit luni agenţiile de presă Reuters, AFP şi dpa.

Ministrul informaţiilor pakistanez Attaullah Tarar a scris duminică, pe platforma X, că forţele de securitate pakistaneze au efectuat o operaţiune terestră de-a lungul frontierei dintre Pakistan şi Afganistan.

Operaţiunea a fost urmată de lovituri asupra adăposturilor şi bazelor din regiunea frontalieră folosite de militanţi, printre care organizaţia Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP).

Pakistanul anunță uciderea mai multor teroriști

Potrivit lui Tarar, au fost distruse trei ţinte în provinciile afgane Paktia, Paktika şi Kunar, fiind ucişi mai mulţi terorişti.

Oficialitatea pakistaneză a descris loviturile drept un răspuns la atacurile teroriste comise recent în Pakistan, printre care un incident înregistrat sâmbătă în oraşul Karachi şi soldat cu moartea a trei membri ai personalului de securitate.

Reacția talibanilor

Într-un comunicat, purtătorul de cuvânt al guvernului taliban de la Kabul, Zabihullah Mujahid, a condamnat atacurile pakistaneze.

„Atacurile s-au soldat cu zeci de morţi şi răniţi, printre care femei şi copii. Condamnăm cu fermitate acest act de agresiune laş şi îl considerăm o crimă şi un act de brutalitate”, a scris Zabihullah Mujahid pe X.

Conform adjunctului său, Hamdullah Fitrat, atacurile efectuate duminică seară de Pakistan în trei provincii din estul Afganistanului s-au soldat cu 36 de morţi şi 163 de răniţi în rândul civililor.

Tensiuni mai vechi între cele două state

De la finalul anului trecut, Pakistanul şi Afganistanul s-au atacat de mai multe ori. Islamabadul acuză guvernul afgan de adăpostirea unor militanţi care comit atacuri în Pakistan, acuzaţie respinsă de Kabul.

O încetare a focului provizorie este în vigoare, dar Pakistanul a descris situaţia drept un „război deschis” de la sfârşitul lunii februarie, potrivit Agerpres.