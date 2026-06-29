Acord de încetare a focului în Strâmtoarea Hormuz, semnat duminică noaptea. Navele pot circula liber

Navă trecând prin Strâmtoarea Ormuz/ rol ilustrativ. Sursa foto: Agerpres

Statele Unite și Iranul au ajuns la un acord de încetare a focului în Strâmtoarea Hormuz, care a intrat în vigoare în cursul nopții de duminică, iar joi vor reîncepe negocierile, în Qatar, anunță presa...

Statele Unite și Iranul au ajuns la un acord de încetare a focului în Strâmtoarea Hormuz, care a intrat în vigoare în cursul nopții de duminică, iar joi vor reîncepe negocierile, în Qatar, anunță presa americană.

Din acest moment vasele pot circula liber prin Strâmtoare, a declarant un oficial de rang înalt pentru Axios. Am decis să oprim orice ”activitate kinetică”, a spus oficialul citat, folosind termenul militar pentru lovituri împotriva navelor care traversează zona de interdicție.

Discuțiile de la Doha, care încep joi, vor avea un nivel înalt de reprezentare, dar vizează doar încetarea focului și ridicarea blocadei, fără să acopere și dosarul nuclear. Negocierile de pace care ar fi trebuit să aibă loc în această săptămână în Elveția acopereau toate punctele de divergență, inclusiv problema nucleară. Escaladarea confruntărilor armate din ultimele zile a modificat însă agenda negocierilor, care se vor concentra pe încetarea focului și reluarea traficului maritim, scrie CNN.