Fetiță de 10 ani, ucisă de un șofer băut. Robert Cazanciuc: "Este nevoie de o campanie urgentă de conștientizare”

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Tragedia din județul Timiș, unde o fetiță de 10 ani și-a pierdut viața după ce a fost lovită de un șofer băut, reaprinde dezbaterea privind aplicarea și rolul Legii Anastasia. Inițiatorul actului normativ, senatorul Robert Cazanciuc, avertizează că astfel de cazuri arată necesitatea unei informări publice mai ferme asupra consecințelor pentru șoferii care se urcă la volan sub influența alcoolului, drogurilor sau fără permis.

„O fetiță de 10 ani din județul Timiș a fost ucisă de un șofer băut în acest weekend. În urmă cu căteva zile am finalizat un scurt videoclip de promovare a Legii Anastasia, de la a cărei intrare în vigoare se vor împlini 3 ani în luna iulie. Vestea tragică a micuței ucise în timp ce se deplasa cu o bicicletă arată nevoia urgentă de a relua campania de conștientizare a obiectivului legii, respectiv protecția vieții față de cei care conduc autovehicule băuți, drogați sau fără permis. Șoferul vinovat va face închisoare, multă închisoare, putând fi acuzat nu de ucidere din culpă, ci de omor cu intenție indirectă având în vedere că a și fugit de la locul accidentului în care a mai fost rănită și sora fetiței decedate. Arestarea șoferului si trimiterea lui în spatele gratiilor pentru mulți ani nu va reduce suferința părinților, dar o campanie de coștientizare prin care oamenii să înțeleagă că un șofer băut sau drogat este un potențial criminal care nu mai poate scăpa de închisoare, poate salva viețile multor copii care altfel nu vor mai ajunge niciodată adulți care să aibă șansa de e deveni oameni fericiți. Măine voi trimite Consiliului Național al Audiovizualului mesajul video de mai jos cu rugămintea de a-l transmite televiziunilor pentru a fi difuzat ca mesaj de interes public. Găndiți-vă vă rog că retransmiterea mesajului de fiecare dintre cei care veți citi aceste rânduri poate împiedica un șofer să se urce la volan bău, iar în felul acesta salvați viața unui om drag care nu are altă vină decat aceea de a merge liniștit pe drumul lui!”, transmite Robert Cazanciuc.

Ce este Legea Anastasia?

Legea Anastasia, intrată în vigoare în România în vara anului 2023, prevede pedepse doar cu executare pentru șoferii care provoacă accidente mortale în timp ce conduc sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise ori fără drept de a conduce. În aceste situații, fapta nu mai este încadrată ca ucidere din culpă. Așadar, șoferii care produc astfel de nenorociri nu mai pot beneficia de suspendarea executării pedepsei.

Actul normativ poartă numele unei fetițe de 4 ani, Anastasia, ucisă pe trecerea de pietoni de un șofer fără permis. Cazul a devenit simbolul unei campanii pentru înăsprirea legislației rutiere, inițiată în Parlament de Robert Cazanciuc, senator PSD și fost ministru al Justiției, care a susținut constant în ultimii ani necesitatea unor sancțiuni mai dure pentru comportamentele extreme din trafic.