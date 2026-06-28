Răspunsul UDMR la propunerea PSD pentru guvernul Grindeanu: "Aici avem cea mai mare problemă"

Președintele UDMR, Kelemen Hunor (S), președintele PSD, Sorin Grindeanu (D). În spate, premierul și președintele PNL, Ilie Bolojan. Foto: Agerpres

UDMR respinge informațiile potrivit cărora ar fi dispus ca în acest moment să voteze un guvern monocolor PSD condus de Sorin Grindeanu. Purtătorul de cuvânt al formațiunii, Csoma Botond, afirmă că în partid nu a existat nicio discuție în această direcție și susține că, în acest moment, UDMR, PNL și USR îl propun pentru funcția de premier pe eurodeputatul Siegfried Mureșan.

„Eu nu înțeleg de unde a apărut această informație. Nu am discutat absolut nimic pe acest subiect la noi în partid. Avem o propunere de premier în acest moment alături de colegii de la PNL și USR în persoana domnului Siegfried Mureșan și așteptăm ca domnul Nicușor Dan să facă o nominalizare. Aceasta e întrebarea momentului: care va fi desemnarea președintelui”, a afirmat Csoma Botond la Digi 24.

UDMR acuză PSD că nu a acceptat un acord comun de guvernare

Potrivit reprezentantului UDMR, negocierile s-au blocat după ce PSD ar fi refuzat ideea unui acord reciproc privind măsurile de guvernare, care să fie aplicat indiferent de formula executivă ce ar ajunge la Palatul Victoria.

„Cea mai mare problemă este că PSD nu a acceptat ideea de a avea un acord reciproc. Deci să avem un acord pe măsurile de guvernare și indiferent de cine va merge cu premierul la Palatul Victoria, fie că e vorba despre guvernul minoritar PNL-USR-UDMR, fie că merge guvernul monocolor PSD, va aplica aceleași măsuri pe care le-am agrea într-un eventual acord”, a spus liderul UDMR.

El a precizat că printre subiectele aflate în discuție se numără reformele asumate prin PNRR, mecanismul european SAFE și legea salarizării unitare, despre care a spus că reprezintă un proiect „mai complicat”.

„Nu ne agățăm de putere”

Csoma Botond a mai declarat că UDMR nu își dorește prelungirea actualei formule interimare de guvernare și că miniștrii partidului consideră că un executiv interimar are atribuții limitate și nu poate adopta măsuri importante.

„Noi nu ne agățăm de putere. Chiar am discutat cu colegii miniștri care spuneau că nu există nicio logică să avem acest guvern interimar pe termen lung pentru că nu poți să faci absolut nimic, ai mâinile legate. Din partea noastră, 100% nu există doleanța de a rămâne lipiți de fotoliile ministeriale”, a declarat acesta.

Liderul deputaților UDMR a susținut, de asemenea, că PSD a respins și ideea unei noi formule de rotație la guvernare, în care un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR să preia inițial conducerea executivului, urmând ca social-democrații să intre la guvernare în vara anului viitor.

Reacția UDMR vine după ce Lia Olguța Vasilescu a declarat recent că formațiunea maghiară ar fi dispusă să voteze un guvern monocolor PSD condus de Sorin Grindeanu. Potrivit primarului municipiului Craiova, un astfel de executiv ar trece fără dificultăți de votul Parlamentului dacă ar beneficia și de sprijinul parlamentarilor UDMR.