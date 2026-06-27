Secretul unui somn odihnitor, dezvăluit de un cardiolog: Ce trebuie să mănânci seara și ce trebuie să eviți

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Un cardiolog atrage atenția că alimentele pe care le consumi seara pot influența direct calitatea somnului. Iată ce trebuie să știi!

Lipsa somnului poate avea efecte negative asupra sănătății, motiv pentru care specialiștii recomandă anumite soluții. Printre aceștia se numără și cardiologul Aurelio Rojas, care a oferit câteva sfaturi alimentare care te vor ajuta să dormi bine.

Medicul recomandă consumul de chefir combinat cu fructe pentru a dormi bine. O dietă echilibrată poate ajuta la stabilizarea glicemiei și insulinei, ceea ce te poate ajuta să ai un somn odihnitor și să te concentrezi mai bine pe parcursul zilei.

Într-un videoclip postat pe rețelele sale de socializare, medicul recomandă chefirul deoarece este bogat în proteine și grăsimi, încetinește absorbția zahărului din fructe, are efecte probiotice și poate îmbunătăți calitatea somnului, mai ales la persoanele care se trezesc noaptea.

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Ce fructe să mănânci pentru a dormi bine

Aurelio Rojas recomandă să mănânci kiwi dacă vrei să dormi bine, deoarece este bogat în vitamina C, precursori ai serotoninei și are un indice glicemic scăzut. Studiile îl asociază cu îmbunătățirea calității somnului, a imunității și a microbiotei intestinale.

Fructele de pădure roșii, mai ales afinele, sunt bogate în polifenoli, au efect antiinflamator, protejează inima și nu cresc glicemia și nici nu stimulează sistemul nervos noaptea.

Merele, consumate cu coajă, conțin pectină, o fibră care ajută digestia și oferă sațietate, ceea ce contribuie la un somn bun și la reducerea senzației de foame dimineața.

Medicul recomandă să eviți fructele cu un conținut ridicat de zahăr, precum banane, struguri, mango și ananas, deoarece pot crește insulina și pot perturba calitatea somnului, ceea ce duce la oboseală dimineața și, pe termen lung, poate afecta sănătatea inimii.

Cardiologul recomandă consumul unui bol mic de chefir, cu fructele menționate, fără miere. Potrivit acestuia, se pot adăuga nuci sau semințe de in.

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