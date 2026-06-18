Un medic demontează cele mai răspândite mituri despre alimentație: Adevărul despre vin, ouă și pâine integrală

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Un expert în nutriție a explicat ce e adevărat și ce e doar mit în cazul unora dintre cele mai răspândite idei despre vin, ouă și pâine integrală.

Într-un videoclip postat pe contul de Instagram, dr. Antonio Escribano, specialist în endocrinologie și nutriție, este de părere că ideea potrivit căreia un pahar de vin pe zi ar fi benefic pentru sănătate nu este susținută de dovezi clare.

Deși vinul conține polifenoli, compuși cu proprietăți antioxidante și antiinflamatorii care pot avea efecte pozitive asupra sănătății cardiovasculare și a creierului, expertul susține că alcoolul nu poate fi considerat lipsit de riscuri. Din acest motiv, beneficiile asociate acestor substanțe pot fi obținute mai sigur din alimente, iar recomandarea este consumul moderat de alcool.

Dr. Antonio Escribano respinge și mitul potrivit căruia ouăle cresc colesterolul. Potrivit medicului, ouăle nu au acest efect și, în plus, conțin colină, un nutrient important pentru funcționarea creierului. Medicul recomandă consumul unui ou pe zi sau cinci ouă pe săptămână.

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Alte mituri demontate de medic

Un alt mit des întâlnit este că pâinea integrală ar fi mai sănătoasă decât cea albă deoarece are mai puține calorii. Potrivit medicului, principalul avantaj al pâinii integrale este conținutul ridicat de fibre, care contribuie la un tranzit intestinal mai bun, însă valoarea calorică este similară cu cea a pâinii albe.

Un alt mit este cel potrivit căruia vitamina C ar preveni răceala. Potrivit medicului, aceasta nu împiedică apariția răcelii, însă consumată regulat, în special din fructe, aceasta ajută la întărirea sistemului imunitar și poate ajuta organismul să lupte mai eficient împotriva infecției.

Contrar unui mit des contestat, consumul unor cantități mari de alimente seara poate favoriza creșterea în greutate. Potrivit medicului, organismul intră într-o stare de repaus pe timpul nopții, iar persoanele care mănâncă mult la cină tind să se îngrașe mai ușor decât cele care consumă majoritatea alimentelor în timpul zilei.

De asemenea, medicul a explicat că cel mai sănătos este mierea, pe care o descrie ca fiind "îndulcitorul natural al naturii".

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