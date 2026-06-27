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DCNews Stiri Soțul ministrului Familiei din Italia, dat dispărut într-un lac. ”L-am cunoscut când aveam 18 ani și nu l-am părăsit niciodată”

Soțul ministrului Familiei din Italia, dat dispărut într-un lac. ”L-am cunoscut când aveam 18 ani și nu l-am părăsit niciodată”

Autor: Alexandra Firescu
Data publicării: 27 Iun 2026
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Momente dureroase pentru ministul Familiei din Italia, Eugeniei Roccella.

Soţul Eugeniei Roccella, ministrul italian al familiei, este dat dispărut în lacul Vico, situat la circa 80 km nord-vest de Roma, au relatat sâmbătă seara mass-media italiene, notează AFP.

Luigi Cavallari se afla la bordul unei ambarcaţiuni împreună cu soţia sa. Se pare că ar fi sărit în apă să înoate, dar n-a mai revenit. La faţa locului au intervenit de urgenţă poliţişti şi scafandri ai serviciului de pompieri.

Luigi Cavallari, inginer şi profesor universitar, şi Eugenia Roccella au sărbătorit în martie 50 de ani de căsnicie. Cei doi au împreună doi copii. 

Luigi Cavallari era binecunoscut în Pescara, fiind mult timp profesor de Tehnologie la Facultatea de Arhitectură a Universității D'Annunzio.

Deși au fost mereu discreți, recent, când au sărbătorit 50 de ani de la căsătorie, ministrul Eugenia Roccella spunea: ”L-am cunoscut când aveam 18 ani și nu l-am părăsit niciodată. Este dragostea vieții mele”. Se știu puține lucruri nici despre copiii lor, cu excepția faptului că Roccella și-ar fi dorit o familie și mai mare.

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