Fără ulei de măsline nu există dietă mediteraneană. Beneficiile miraculoase pentru sănătate, dezvăluite de greci

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Principalele motive pentru a cumpăra ulei de măsline grecesc variază de la aromă, calitate și beneficii pentru sănătate până la o origine clară, sustenabilitate și tradiție. Timp de milenii, uleiul de măsline a fost esențial pentru cultura, bucătăria și istoria Greciei.

Unul dintre principalele motive pentru care mulți cumpărători preferă uleiul de măsline grecesc este aroma sa. Nenumărați degustători profesioniști au clasat uleiul de măsline grecesc printre cele mai bune din lume în ceea ce privește calitatea, an de an. Atât bucătarii amatori, cât și bucătarii-șefi adoră aromele sale, care pot varia de la ușor fructate la intens picante, scrie ekathimerini.

Cel mai gustos ulei de măsline este cel extravirgin. Este mai bogat în compuși fenolici naturali care servesc drept antioxidanți și are o protecție încorporată împotriva degradării. Aceasta înseamnă că își păstrează aroma și avantajele nutritive mai mult timp decât uleiurile de măsline de grad inferior. Asociația Industriilor și Ambalatorilor de Ulei de Măsline din Grecia (SEVITEL) estimează că 70-80% din uleiul de măsline grecesc este extravirgin. Mulți greci cred că acesta este un procent mult mai mare decât oriunde altundeva în lume.

Darul naturii pentru sănătate

Zecile sale de beneficii pentru sănătate variază de la îmbunătățirea nivelului de zahăr din sânge și colesterol până la reducerea riscului de accident vascular cerebral, cancer, boli de inimă, diabet și boala Alzheimer. Cercetările științifice au arătat că multe dintre aceste beneficii provin din compușii fenolici (polifenoli) naturali ai uleiului de măsline, care au proprietăți antimicrobiene, antioxidante și antiinflamatorii. Grecia produce unele dintre cele mai bogate uleiuri de măsline extravirgin fenolice din lume. Se clasează constant printre cele mai sănătoase uleiuri de măsline din lume.

„Mama dietei mediteraneene”, dr. Antonia Trichopoulou, a subliniat că această dietă s-a dezvoltat de-a lungul a mii de ani „în bazinul mediteranean, unde avem măslinul, pentru că fără măslin, fără ulei de măsline, nu putem discuta despre dieta mediteraneană”. Clasată drept cea mai bună dietă per total timp de opt ani, dieta mediteraneană conține, de asemenea, legume, fructe, cereale integrale, leguminoase, nuci, semințe, ierburi și condimente.