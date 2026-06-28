Semnalul că războiul din Iran se apropie de sfârșit. Teheranul reia zborurile spre Dubai

Pilotul Cezar Osiceanu analizează reforma drepturilor pasagerilor aerieni din Uniunea Europeană, adoptată recent la nivel de compromis instituțional. Sursa foto: Agerpres/ rol ilustrativ

Zborurile dintre Teheran și Dubai vor fi reluate luni, după mai multe săptămâni de suspendare cauzată de tensiunile și atacurile din Orientul Mijlociu, a anunțat presa iraniană. Decizia vine în contextul unei relansări treptate a legăturilor aeriene din regiune.

Autoritățile iraniene au confirmat redeschiderea rutei aeriene Teheran-Dubai, una dintre cele mai circulate conexiuni din zonă. Măsura a fost luată pentru a sprijini refacerea traficului aerian pe rutele intens utilizate.

Directorul aeroportului Imam Khomeini, Ramin Kashefazar, a precizat, citat de televiziunea de stat și alte instituții media, că au fost implementate măsurile necesare pentru reluarea zborurilor între cele două orașe.

Bilete disponibile înainte de primul zbor

Duminică seară, pasagerii puteau deja rezerva bilete pe site-ul companiei aeriene iraniene Sepehran. Primul zbor era programat pentru luni, la ora locală 10:40 (07:10 GMT).

Reluarea cursei marchează o revenire graduală la normalitate în transportul aerian regional, afectat de conflictul recent.

Zborurile au fost suspendate timp de câteva săptămâni, în contextul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu. Conflictul a izbucnit după atacuri ale SUA și Israelului asupra Iranului, la care Teheranul a răspuns cu lovituri în regiunea Golfului.

În această perioadă, aeroporturi importante, inclusiv Dubai, au fost vizate de atacuri cu drone, la fel și obiective militare americane și infrastructură civilă din mai multe state din Golf.

Aeroportul din Dubai, unul dintre cele mai aglomerate huburi aeriene din lume, a înregistrat o scădere a traficului de aproximativ 66% în luna martie, comparativ cu anul anterior.

Aeroporturile din Golf, inclusiv Dubai, Abu Dhabi și Doha, și-au construit modelul economic pe poziția strategică dintre continente, însă conflictul a afectat semnificativ fluxurile aeriene internaționale.

Blocajele și întreruperile din primele săptămâni ale conflictului au generat perturbări la nivel global în transportul aerian.