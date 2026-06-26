Curtea Constituțională din Bulgaria a blocat aderarea la Consiliul Păcii al lui Donald Trump

Președintele american Donald Trump. În plan secund, Consiliul pentru Pace (Board of Peace). Sursa foto: Agerpres

Curtea Constituțională a Bulgariei a blocat o decizie a Parlamentului care obliga Guvernul să inițieze demersurile pentru aderarea la „Consiliul Păcii”.

Curtea Constituțională din Bulgaria a anulat o decizie a Parlamentului care obliga Guvernul să inițieze demersurile pentru aderarea țării la Consiliul Păcii, inițiativa lui Donald Trump, potrivit publicației Novinite. Cazul a fost înregistrat sub numărul constituțional 7/2026, la solicitarea Guvernului, și a fost repartizat judecătoarei Galina Toneva.

În motivarea hotărârii, judecătorii au stabilit că Legislativul și-a depășit atribuțiile atunci când a impus Executivului și Ministerului de Externe obligații privind inițierea unor proceduri de politică externă. Curtea a subliniat că astfel de decizii nu sunt prevăzute nici de Constituție, nici de legislația privind tratatele internaționale și intră în competența Guvernului.

Potrivit instanței, Parlamentul are dreptul de a ratifica acorduri internaționale, însă nu poate forța Guvernul să declanșeze procedura de ratificare sau aderare. Alegerea momentului și a oportunității pentru astfel de demersuri aparține exclusiv Executivului.

De unde a pornit conflictul

Conflictul juridic a pornit la începutul anului, pe fondul unei dispute între cele două instituții. Pe 13 martie 2026, Parlamentul adoptase o hotărâre, ulterior publicată în Monitorul Oficial, prin care solicita Guvernului să întreprindă pașii necesari pentru ca Bulgaria să devină membru fondator al Consiliului Păcii, proiect lansat de Donald Trump.

Executivul a refuzat să pună în aplicare decizia, argumentând că aceasta încalcă separația puterilor în stat și interferează neconstituțional cu atribuțiile sale și ale Ministerului de Externe. În urma acestui refuz, Guvernul a sesizat Curtea Constituțională, care i-a dat câștig de cauză și a confirmat că doar Executivul poate decide inițierea unei proceduri de acest tip.

Decizia vine într-un context internațional în care proiectul Consiliului Păcii este încă în fază incipientă. Organizația urmează să se reunească pe 30 iunie într-o stațiune din Cipru pentru discuții privind „ajustarea strategiei”, potrivit unui oficial citat de Politico. Doi oficiali europeni implicați în pregătiri au confirmat că reuniunea va dura între două și trei zile, având ca obiectiv „resetarea” direcției, după ce „războiul din Iran a deturnat complet atenția în ultimele luni”, a declarat unul dintre aceștia.

Liderii implicați urmau să contribuie cu sume de ordinul miliardelor de dolari

În paralel, Financial Times a relatat recent că fondurile Consiliului Păcii sunt practic inexistente, iar proiectul se confruntă cu blocaje juridice și financiare. Donald Trump a descris inițiativa drept „una dintre cele mai important organizații internaționale create vreodată”.

Potrivit planurilor inițiale, liderii implicați urmau să contribuie cu sume de ordinul miliardelor de dolari, inclusiv un angajament de șapte miliarde pentru un pachet de asistență destinat Gazei, la care s-ar fi adăugat o promisiune de zece miliarde din partea Statelor Unite. Totuși, la câteva luni distanță, finanțarea nu s-a concretizat, iar „zero dolari au fost depozitați”, potrivit unei surse citate de Financial Times.

Deși fondul ar fi trebuit să fie administrat prin mecanisme internaționale precum Banca Mondială și ONU, donațiile au fost direcționate direct către un cont JPMorgan, conform informațiilor furnizate de persoane implicate în structurarea financiară a proiectului.

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